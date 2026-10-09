La seguridad de quienes trabajan y compran en la Plaza de Mercado Central de Bucaramanga genera preocupación entre comerciantes y ciudadanos.

Según las denuncias de la comunidad, en el sector habría personas dedicadas al hurto y puntos de venta de drogas, por lo que piden a la Alcaldía reforzar los controles.

Oxxo, cadena de tiendas 24/7, halló la forma de enfrentar la inseguridad

Las denuncias que preocupan en la Central de Bucaramanga

Las alertas de comerciantes y ciudadanos se centran en presuntos robos y puntos de expendio de estupefacientes en los alrededores de la Plaza de Mercado Central.

Los denunciantes solicitan que las autoridades presten mayor atención a la situación y fortalezcan las medidas de seguridad.

El llamado está dirigido a la Alcaldía de Bucaramanga y a la Policía Metropolitana, con el propósito de que se verifiquen los hechos señalados y se evalúen acciones para prevenir los delitos que, según la comunidad, afectan la tranquilidad de quienes frecuentan el lugar.

La Plaza Central es uno de los espacios tradicionales del comercio bumangués y recibe diariamente a compradores y trabajadores.

Por eso, las condiciones de seguridad en sus alrededores son relevantes para quienes desarrollan allí sus actividades económicas y para los ciudadanos que acuden a abastecerse.

Imagen Plaza de Mercado Central de Bucaramanga. Foto: Foto redes sociales X @BLUSantanderes

Piden más presencia de las autoridades

Frente a las alertas de la comunidad, el llamado es a reforzar la vigilancia y verificar los puntos en los que presuntamente se estarían presentando estas situaciones.

La expectativa de los comerciantes y ciudadanos es que las autoridades adopten medidas que contribuyan a mejorar la seguridad en la zona.

Operativos policiales en alrededores de la plaza de mercado de Bucaramanga. Foto: Foto Caracol.com.co- API

El espacio público también genera preocupación

La situación denunciada se conoce en medio de otros problemas que afectan el entorno del mercado.

El periódico Vanguardia informó recientemente sobre los reclamos de comerciantes formales, por la ocupación de calles y andenes en los alrededores de la plaza.

De acuerdo con ese medio, un recorrido identificó 92 puestos de comercio ambulante en tres cuadras de la calle 34, entre las carreras 15 y 17.

Los comerciantes consultados señalaron dificultades para acceder a sus establecimientos y recibir a sus clientes.

Posteriormente, el 7 de octubre, Vanguardia informó sobre nuevos operativos de control en el centro de Bucaramanga.

Según el reporte, las autoridades adelantaron acciones para intervenir puntos afectados por la ocupación del espacio público.

Estos antecedentes evidencian que el sector enfrenta dificultades relacionadas con el ordenamiento de las calles y la actividad comercial.