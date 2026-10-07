Una bandera alusiva al ELN fue encontrada en una zona rural de Puerto Wilches, Santander, situación que llevó a las autoridades a activar los protocolos de seguridad.

Se ofrece una recompensa de hasta $ 50 millones por información que permita anticiparse a posibles acciones terroristas en el departamento.

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¿Qué pasó con la bandera del ELN?

La bandera fue ubicada en el kilómetro 8 de la vía que conduce hacia Sabana de Torres, en el sector conocido como Campo Duro.

Tras recibir la alerta, unidades del Ejército y la Policía llegaron al sitio, inspeccionaron la zona y retiraron la bandera. Las autoridades evitaron así que el elemento permaneciera en el lugar.

Hasta ahora, la información disponible habla de una bandera alusiva al ELN, sin confirmar que integrantes de esa organización hayan sido quienes la instalaron.

Douglas Arenas, secretario del Interior encargado de Santander, señaló que este tipo de hechos puede generar temor entre los habitantes y reiteró la importancia de que la ciudadanía informe oportunamente sobre situaciones sospechosas.

“Lo que estamos buscando es anticiparnos a estos eventos y evitar que la comunidad sea intimidada o resulte perjudicada”, explicó el funcionario en Blu Radio.

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Ofrecen $ 50 millones de recompensa

La Gobernación de Santander mantiene una recompensa de hasta $ 50 millones para quienes entreguen información que permita identificar a personas relacionadas con posibles acciones que representen una amenaza para la población.

El objetivo, según las autoridades, es contar con información que permita anticiparse a eventuales hechos terroristas y facilitar la reacción de la Fuerza Pública.

Para los habitantes de Puerto Wilches y otros municipios del departamento, el llamado es a no acercarse ni manipular elementos que puedan resultar sospechosos.

En caso de detectar una situación de este tipo, la recomendación de las autoridades es informar de inmediato.

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La aparición de la bandera en Puerto Wilches ocurre mientras las autoridades mantienen atención sobre la seguridad en el Magdalena Medio.

Según declaraciones recogidas por medios regionales, este miércoles está previsto un consejo de seguridad en Barrancabermeja para revisar la situación de orden público de la zona.

Finalmente, las autoridades recuerdan a la comunidad que, ante la presencia de una bandera, un paquete, un artefacto u otro elemento sospechoso, no se debe manipular ni intentar retirar por cuenta propia.