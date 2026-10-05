Estos son los explosivos del ELN descubiertos por el Ejército en Norte de Santander

Las operaciones en contra de los grupos armados ilegales en Colombia no se detienen. En Sardinata, Norte de Santander, el Ejército Nacional encontró un depósito clandestino en el que fueron encontradas 100 granadas de alto poder que pertenecerían al Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

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El hallazgo fue realizado por tropas de la Segunda División del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional. La magnitud del material encontrado encendió las alertas de las autoridades por la cantidad del explosivo encontrado en estas granadas.

“Durante una operación militar se ubicó un depósito clandestino con 100 granadas de alto poder, de aproximadamente 10 kilogramos cada una, que pertenecerían al Frente Juan Fernando Porras Martínez del GAO ELN”, informó el Ejército.

De acuerdo con información de inteligencia, el material tendría como destino la ejecución de ataques mediante nuevas modalidades utilizadas por los grupos armados ilegales. “Estos explosivos serían adaptados para ser lanzados mediante drones y rampas artesanales en acciones contra la Fuerza Pública, la población civil y la infraestructura crítica”, precisó la institución militar.

La utilización de drones para transportar y lanzar cargas explosivas es justamente uno de los elementos que más preocupa a las autoridades frente al material localizado en Sardinata. Según el reporte oficial, las granadas encontradas tenían el potencial de ser modificadas para este tipo de acciones.

Ejército Nacional adelanta operaciones militares. Foto: Gabriel Salazar - SEMANA.

Tras asegurar el área y adelantar los procedimientos correspondientes, los explosivos fueron destruidos de manera controlada por personal especializado, evitando que permanecieran en poder de la estructura señalada del ELN.

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El Ejército sostuvo que la operación habría permitido anticiparse a eventuales ataques que podrían ejecutarse con este arsenal. “Con este resultado frustramos posibles acciones terroristas y seguimos golpeando las estructuras del ELN”, señaló la institución.

Las autoridades mantienen las operaciones militares en Norte de Santander y reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información sobre movimientos o actividades sospechosas a través de la Línea 107 contra el terrorismo.