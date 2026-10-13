Pico y Placa en Cali: conozca las placas que no podrán circular del 13 al 18 de octubre

La Alcaldía de Santiago de Cali comparte la nueva medida del pico y placa que se regirá en la ciudad durante la semana del 13 al 18 de octubre de 2026. Esta restricción comienza a partir del martes, tras la finalización del puente festivo en conmemoración del Día de la Raza.

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A través de esta implementación, el Distrito busca ofrecer una mejor movilización para los cientos de vehículos que transitan por la capital del Valle del Cauca y prevenir casos de congestionamientos.

En Cali, la reglamentación del Pico y Placa solamente se aplica a carros particulares, por lo que los vehículos que quedan exentos a la medida son:

Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).

Servicio oficial, diplomáticos y consulares.

Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).

Vehículos híbridos y eléctricos.

Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco ( 5 ) toneladas, según su licencia de tránsito.

Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.

Motocicletas.

La regulación comienza de lunes a viernes a partir de las 6:00 a.m. y finaliza a las 7:00 p.m.

Pico y Placa en Cali Foto: Bernardo Peña / El País

Las autoridades de tránsito hacen un llamado a la ciudadanía a consultar por los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad sobre cualquier novedad que se registre durante el día, usar apps autorizadas para verificar la restricción y utilizar servicios de transporte público como el MIO u otros medios alternativos para dirigirse a sus destinos.

Dentro de lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, cualquier persona que no respeta las normas deberá pagar multas que alcanzan hasta los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que representa una sanción económica alrededor de los $633.200 pesos en 2026.

Pico y placa en Cali del 13 al 18 de octubre de 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad de Cali ha compartido cómo será el pico y placa en la ciudad de cara al segundo semestre del año 2026.

Teniendo en cuenta este aspecto, el pico y placa para coches particulares para la semana del 13 al 18 de octubre será de la siguiente manera:

Este es el pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Martes 13 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Miércoles 14 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Jueves 15 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Viernes 16 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Sábado 17 de octubre: no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares.

no aplica la medida de para vehículos particulares. Domingo 18 de octubre: no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares.

Si un ciudadano quiere circular en la ciudad a pesar de tener el pico y placa, puede evitarlo por medio del pago de la tasa de congestión.

Para poder utilizar esta alternativa, la Secretaría de Movilidad ha informado en sus medios que se debe llevar a cabo un trámite el día anterior hasta las 5:00 p. m.

Con corte al año 2026, los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados de la siguiente manera: