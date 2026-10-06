Alcalde de Cali habla de una de las obras que tendrá “mayor impacto” para la ciudad

Cali sigue avanzando en acciones relacionadas con el mejoramiento de la ciudad; en este caso se trata de la obra de la Estación Central del Mío, un proyecto que se propone mejorar la movilidad en la ciudad. El alcalde de la capital del Valle del Cauca, Alejandro Eder, habló del inicio de la construcción de esta edificación.

La millonaria obra que aún no arranca en Cali: $25.000 millones contratados y cero avances

La nueva estación estará ubicada entre las carreras 10 y 12, y las calles 13 y 15. De acuerdo con el cronograma presentado, el proyecto tendrá un periodo de 18 meses; dos meses corresponden a la fase previa a la construcción, que ya terminó, mientras que los 16 restantes estarán destinados a la ejecución de las obras.

Además de funcionar como un nuevo punto de conexión para los usuarios del Mío, la infraestructura contempla la articulación de diferentes sistemas de transporte. El proyecto también incluye un centro comercial que, según las proyecciones de la Administración Distrital, podría recibir cerca de 45.000 personas al día.

Eder destacó la importancia de la obra dentro de las intervenciones que actualmente se desarrollan en el centro de Cali y aseguró que la construcción hace parte de la estrategia de renovación urbana impulsada mediante el Plan Cristo Rey.

“La Estación Central del Mío es uno de los proyectos de transporte y movilidad de mayor impacto para nuestra ciudad”, manifestó el mandatario en sus redes sociales, donde también señaló que el proyecto permitirá movilizar cerca de 90.000 pasajeros diariamente.

El alcalde relacionó además la construcción con las intervenciones que se adelantan en Ciudad Paraíso, un sector que ha sido incluido en diferentes proyectos de renovación urbana. Según Eder, la intención es acompañar las obras de infraestructura con medidas destinadas a fortalecer la seguridad.

Dentro de esta apuesta, la Administración Distrital también anunció incentivos tributarios para empresas que decidan establecerse en zonas como Ciudad Paraíso, el barrio Obrero y los alrededores de la Plaza de Cayzedo. Las medidas contemplan beneficios en el impuesto de industria y comercio (Ica), y el predial durante un periodo de hasta 10 años.

Inmuebles en Bogotá, Medellín y Barranquilla de la SAE salen a subasta desde $29 millones

La Alcaldía ha señalado que entre los sectores que busca atraer se encuentran compañías relacionadas con inteligencia artificial, biotecnología, tecnología e industrias culturales, con el propósito de generar nuevas oportunidades económicas en el centro de Cali.

Con el inicio de las obras de la Estación Central del Mío, Ciudad Paraíso entra así en una nueva etapa de intervención urbana, en la que la movilidad se suma a los proyectos de espacio público, comercio y desarrollo que actualmente se adelantan en este sector de la capital del Valle del Cauca.