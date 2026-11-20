Los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado dejaron en firme las resoluciones que expidió el Consejo Nacional Electoral para ordenar la disolución de la Colombia Humana y autorizar su integración al Pacto Histórico. La decisión se dio tras rechazar recursos y solicitudes de nulidad contra esa disposición del CNE.

Con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez, la Sección Quinta negó las pretensiones de dos demandas que se habían acumulado y que de fondo buscaban dejar sin efectos las resoluciones del Consejo Electoral, que aprobó dicha fusión entre los dos movimientos políticos progresistas.

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Jorge Mario Pérez y Samuel Ortiz, los autores de las demandas, pidieron tumbar la fusión argumentando que Colombia Humana, el partido del que hacia parte el expresidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá, habría vulnerado principios como el debido proceso de terceros y la falta de quorum legal durante la asamblea que aprobó la unión de los dos movimientos.

Sin embargo, el Consejo de Estado certificó en marzo de 2026 con el Grupo de Atención al Ciudadano del CNE que no existía ningún proceso sancionatorio contra Colombia Humana. Así mismo, destacó que la fusión no evadió castigos, pues en la resolución de fusión quedó establecido que el Pacto Histórico asumía todas sus responsabilidades.

Los magistrados de dicha sala también lograron comprobar que el Consejo Nacional Electoral registró la reforma de los estatutos de la Colombia Humana y que en medio de una asamblea extraordinaria en noviembre de 2025, se logró verificar que participaron más del mínimo estatutario de los 690 delegados habilitados para votar por la fusión.

Intento por tumbar curules

Uno de los demandantes intentó en sus alegatos de conclusión, ampliar el alcance del proceso, pidiendo la nulidad de los formularios y de la elección de los congresistas por el Pacto Histórico para el periodo 2026 - 2030, alegando doble militancia.

El Consejo de Estado también rechazó esa pretensión con base a que los alegatos de conclusión no son el escenario para incluir nuevos cargos que no aparecieron en la demanda inicial. También precisó que ese tipo de procesos se debe tramitar por el medio de control específico: la nulidad electoral.

Con esta decisión queda en firme la estructura jurídica del Pacto Histórico como partido único del progresismo. Por su parte, el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, fue en único que aclaró su voto en este caso.