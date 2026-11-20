Lo que parecía una noche tranquila terminó convirtiéndose en una escena inesperada para los habitantes de un barrio de Cartagena.

Una enorme babilla apareció en plena zona residencial y su presencia quedó registrada en video. La comunidad dio aviso a las autoridades, que tuvieron que intervenir para retirar al animal.

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Una visita inesperada alteró la tranquilidad del barrio

Los habitantes del barrio Olaya Herrera, en Cartagena, se llevaron una sorpresa durante la noche del jueves 19 de noviembre, cuando una babilla de gran tamaño apareció en inmediaciones de una zona residencial, cerca de la Vía Perimetral.

El avistamiento ocurrió hacia las 11:00 p. m. en el sector Rafael Núñez.

La presencia del reptil llamó la atención de los residentes, quienes inicialmente pensaron que se trataba de un caimán y dieron aviso a las autoridades ambientales.

Tras recibir el reporte, integrantes de la Guardia Ambiental Colombiana llegaron al lugar para verificar la situación.

Una vez allí, confirmaron que el animal era una babilla que permanecía en un área cercana a una cancha y un canal.

Autoridades atienden caso de aparición de babilla en Cartagena. Foto: Guardia Ambiental Colombiana

Así fue el rescate de la babilla

Ante la presencia del animal, el equipo ambiental delimitó la zona para evitar que los habitantes se acercaran mientras adelantaban el procedimiento de rescate.

La intervención permitió retirar al reptil sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones al ejemplar.

Posteriormente, fue trasladado al Centro de Atención y Valoración (CAV) del Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena.

De acuerdo con la información entregada por la Guardia Ambiental Colombiana, la babilla recibe una valoración médico-veterinaria para establecer sus condiciones y determinar cuándo podrá regresar a un hábitat natural.

Este tipo de encuentros con fauna silvestre puede generar temor entre los habitantes, especialmente cuando ocurre cerca de viviendas o espacios frecuentados por niños y mascotas.

Sin embargo, las autoridades ambientales recomiendan no intentar capturar, alimentar, perseguir o agredir a estos animales.

Una babilla puede reaccionar de manera defensiva si se siente amenazada, por lo que acercarse representa un riesgo tanto para las personas como para el ejemplar.

Imagen de babilla en su ambiente natural. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante un avistamiento, lo más importante es:

Mantener una distancia prudente y evitar acercarse para tomar fotografías o videos.

y evitar acercarse para tomar fotografías o videos. Alejar a los niños y las mascotas del lugar.

No arrojar piedras, objetos ni intentar espantar al animal.

No intentar capturarlo ni alimentarlo.

Informar inmediatamente a las autoridades ambientales para que personal especializado se encargue de la situación.

El caso de Olaya Herrera terminó sin personas heridas y con el animal bajo observación veterinaria, a la espera de que las autoridades determinen las condiciones adecuadas para su regreso a un entorno natural.