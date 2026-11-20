La situación de orden público sigue siendo compleja en el sur del departamento de Bolívar, pese a las operaciones policiales y militares. En la mañana del jueves 19 de noviembre se registró el crimen de una reconocida líder comunitaria y política en el municipio de Cantagallo, en el sur del departamento.

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Se trata de Alcira Quintana Martínez, quien fue atacada a disparos por parte de sicarios cuando se encontraba realizando actividad física en un espacio público de esta población, lo que generó terror entre la comunidad.

Este asesinato fue denunciado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), organización que confirmó que, con este caso, ya son 136 los líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia durante 2026.

“Alcira Quintana Martínez era una lideresa política y comunitaria, reconocida por su activismo político y su trabajo social y comunitario en favor de los habitantes del municipio de Cantagallo, Bolívar”, indicó Indepaz.

La organización también reveló detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el homicidio: “Su asesinato ocurrió alrededor de las 6:00 a. m., mientras realizaba actividad física en un espacio público. En ese momento, hombres armados se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte”.

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En el sur del departamento hay fuerte presencia de grupos armados ilegales que se están disputando el territorio, lo que ha desatado fuertes hechos de violencia en esta zona del país. Asimismo, la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 034 de 2023 y el Informe de Seguimiento 028 de 2026.

“Se identifica la presencia del ELN y del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), este último a través de la subestructura Frente Edgar Madrid Benjumea. Ambos grupos mantienen una disputa territorial en el corredor del valle del río Cimitarra”, señaló la organización.

En el sur de Bolívar hay fuerte presencia del ELN. Foto: AFP

Según el informe, las confrontaciones se concentran especialmente en inmediaciones del corregimiento de Santo Domingo, donde el Clan del Golfo busca ampliar su presencia en territorios históricamente controlados por la guerrilla del ELN.

“Esta confrontación ha generado afectaciones a la población civil, entre ellas el confinamiento de comunidades de Santo Domingo y la vereda Aguas Lindas”, agregó Indepaz.

Las autoridades avanzan con las investigaciones para dar con los responsables de este nuevo homicidio que genera preocupación entre la comunidad.