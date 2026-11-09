El poderoso cabecilla del ELN que quedó en la mira de las Fuerzas Militares tras ataque terrorista en el sur de Bolívar

SEMANA conoció detalles del seguimiento que las Fuerzas Militares realizan mediante el Comando Conjunto de Operaciones Especiales a un importante cabecilla del ELN que delinque en el sur del departamento de Bolívar. Su búsqueda ha sido priorizada tras el ataque terrorista en el municipio de Santa Rosa, donde fueron asesinados tres soldados y 40 más terminaron heridos.

Estos son los nombres de los tres soldados asesinados en ataque terrorista contra cantón militar en Bolívar

En esta zona de Bolívar, las autoridades han desplegado todo un componente de seguridad y hasta unos carteles de los más buscados que están encabezados por alias Casinga, por quien ofrecen una recompensa de hasta 3.284 millones de pesos a cambio de información que permita establecer su ubicación y facilitar su captura.

Este hombre sería el encargado de dirigir las operaciones de una de las estructuras más importantes del ELN en el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño.

Cabecillas del ELN buscados por las Fuerzas Militares en el sur de Bolívar. Foto: Suministrado a SEMANA.

Los informes de la inteligencia del Ejército Nacional establecen que el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro cuenta con una estructura de 748 integrantes, distribuidos entre 358 hombres en armas y 390 miembros de redes de apoyo.

En el organigrama de inteligencia en poder de SEMANA, alias Casinga aparece en lo más alto de la organización, ejerciendo el mando sobre varios cabecillas regionales que tienen presencia en territorios estratégicos para esta guerrilla.

Entre los otros objetivos aparecen alias Mara, pero su identidad completa no ha sido establecida por los organismos de inteligencia del Estado, y Óscar Emiro Pérez Álvarez, conocido como alias Arbey. Por cada uno de ellos, las autoridades ofrecen hasta 1.641 millones de pesos.

Sin embargo, uno de los nombres incluidos en el cartel ya fue retirado de la clandestinidad. Se trata de Leivis Enrique Valero Castillo, alias Carrito o Andrés, capturado por las autoridades y señalado como uno de los hombres de confianza de esta estructura guerrillera.

Según un informe reservado del Ejército Nacional, alias Carrito acumulaba 22 años dentro de la organización y había desempeñado diferentes responsabilidades, hasta convertirse en cabecilla del Frente Resistencia Guamocó.

De La Espriella anuncia ofensiva con drones contra grupos armados y arremete contra el gobierno Petro: “¡Mentira!”

El documento lo señala como presunto responsable de “asesinatos, extorsiones y exigencias económicas al personal del comercio”, además de intimidaciones contra comunidades del sur de Bolívar.

También le atribuyen participación en ataques contra militares, entre ellos una acción perpetrada en marzo de 2018 en El Bagre, Antioquia, que dejó dos soldados muertos y tres heridos.

Sobre los efectos de su captura, el informe militar destaca la “reducción del desplazamiento forzoso de los pobladores del sur de Bolívar como consecuencia de las intimidaciones producidas por el sujeto alias Carrito”. Asimismo, señala la “reducción de actos delictivos como el secuestro y la retención ilegal de personas que hacían caso omiso a las exigencias del cabecilla del Frente Resistencia Guamocó”.

Con alias Carrito capturado, las operaciones de las Fuerzas Militares se concentran en los demás cabecillas, especialmente alias Casinga. La ofensiva busca debilitar la estructura de mando del ELN y frenar sus acciones violentas contra la Fuerza Pública y las comunidades del sur de Bolívar.