Asociaciones de periodistas rechazan las amenazas de atentado a medios de comunicación en Colombia

La noche del 7 de noviembre de 2026, los edificios de Caracol Radio y Caracol Televisión fueron evacuados ante amenazas de atentado que fueron informadas por las autoridades.

Tras la amenaza, diferentes personalidades del país manifestaron el rechazo, entre estas el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, quién también habló acerca del incremento de miembros en grupos criminales siendo, según el dirigente, de más de 14,000 personas.

Caracol Radio también fue alertado por amenaza de atentado contra sus instalaciones

A ellos se les unió la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, que, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, declaró:

“Expresamos solidaridad con nuestros colegas, periodistas, directivas y demás colaboradores que trabajan sin descanso en la tarea de informar a los colombianos. Esperamos que las autoridades apoyen y hagan seguimiento a estas graves denuncias que afectan el normal desarrollo de la actividad periodística.”

Por otra parte, la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), que es conocida por la documentación, asesoría y protección a comunicadores que han recibido amenazas, también se pronunció acerca de las amenazas en su cuenta de X, enfatizando en que la fuerza pública debe actuar a la brevedad:

“Estos hechos representan una grave amenaza a la vida de sus trabajadores y a la libertad de prensa y expresión. Exigimos al Gobierno nacional y a la @PoliciaColombia garantizar protección inmediata, en coordinación con los medios y sus trabajadores.”

Por último, el Círculo de Periodistas de Bogotá, manifestó en su X un recuento de los hechos y su rechazo a las amenazas: “Ninguna intimidación, ninguna amenaza de bomba, ningún intento de imponer el miedo puede doblegar la libertad de prensa ni impedir el ejercicio libre del periodismo en Colombia. Quién amenaza a un periodista, amenaza a toda la sociedad.”

Caracol Televisión se pronuncia tras evacuación por amenaza de bomba: “Intención de grupos ilegales de atentar contra el canal”

Hasta el momento no se han reportado hallazgos de drones o bombas en los edificios de los medios de comunicación ya mencionados.

Sin embargo, el presidente Abelardo de la Espriella ya se pronunció acerca de estos atentados, atribuyendo su responsabilidad al ELN y llamando a reforzar la seguridad de Caracol, RCN y Semana, incluyendo los periodistas y sus familiares.

“¡NO VAMOS A PERMITIR QUE EL NARCOTERRORISMO INTIMIDE AL PERIODISMO COLOMBIANO!”, escribió el mandatario en su cuenta de X.