En la mañana de este sábado, dos peajes explotaron en Colombia. El Bordó, Cauca y la vía Panamericana fueron los epicentros de estos atentados terroristas que ya fueron respondidos por el Gobierno nacional con presencia de la fuerza pública.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reportó que hizo presencia en el peaje El Mango, en El Bordó, Cauca, y que dichas labores permitieron a eso de las 3 p. m. habilitar el paso vehicular en este punto del país.

En la vía Panamericana se fortaleció la presencia de la Fuerza Pública para proteger a la ciudadanía y garantizar la movilidad en este importante conector vial.

Este es el segundo ataque terrorista en peajes colombianos en octubre. El pasado sábado 12, un carro bomba explotó en el mismo peaje de El Bordó, una zona muy afectada por el conflicto armado colombiano.

Sobre esta crisis de seguridad que se vive en el Cauca, la ministra Elsa Noguera se refirió:

“Rechazamos estos ataques que atentan contra la infraestructura, la seguridad de las comunidades y la conectividad de la región. Los grupos terroristas atacan las vías, las obras y los peajes porque saben que la infraestructura y el desarrollo les cierran el paso a sus actividades ilegales”.

La jefa de la cartera de Transporte destacó la relevancia de este sector del país para el Gobierno nacional: “El Cauca es una prioridad para el Gobierno. Estamos adquiriendo el equipamiento necesario para desplegar el Plan Meteoro, con nuestras Fuerzas Militares y de Policía, en la vía Panamericana y otros corredores estratégicos”.

El Plan Meteoro mencionado por la ministra fue anunciado unos meses atrás, cuando explicó que se trata de una iniciativa gubernamental con la que acompaña a los viajeros en caravanas lideradas por la fuerza pública.

Gobierno De La Espriella anunció el Plan Meteoro: así cambiarán las carreteras de Colombia y se recuerdan las caravanas de Uribe

Noguera reveló que, según la información preliminar del Ejército, el atentado de esta mañana habría sido perpetrado por integrantes de la estructura Carlos Patiño, al servicio de alias Iván Mordisco.

“No vamos a permitir que el terrorismo intimide a las comunidades ni se tome nuestras carreteras”, concluyó.