Caen dos presuntos responsables del crimen del subdirector de la cárcel de Neiva y un niño

Fabián Humberto Alvarado Galvis, alias el Mexicano, y Luis David Másmela Sabogal, son los dos primeros capturados presuntamente participar en el atentado que provocó la muerte del hijo de 11 años del director de la cárcel de Neiva, Édgar Rodríguez, y del subdirector del mismo penal, coronel Renato Solano Osorio.

La Fiscalía señaló que alias el Mexicano, quien sería el cabecilla de un grupo delincuencial que opera en Neiva, fue notificado de la orden de captura en su contra desde una cárcel en la que permanece detenido desde el 23 de febrero por otra acción ilegal, justo un mes después del atentado contra el menor y el funcionario.

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Mientras que Másmela Sabogal fue localizada y capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en coordinación con la Sijín de la Policía, en plena vía pública del barrio Alfonso López, en la localidad de Usme, sur de Bogotá.

Las investigaciones han dejado al descubierto más de 50 comunicaciones grupales, seguimientos a los desplazamientos de las víctimas y el intercambio de información por medio de plataformas digitales, como las principales pruebas para esclararecer cómo se planeó y ejecutó el ataque.

Esas mismas evidencias dejarían al descubierto que los implicados habrían participado en múltiples llamadas para coordinar las vigilancias y seguimientos contra las víctimas. También habrían utilizado distintos perfiles en redes sociales para intercambiar mensajes, compartir ubicaciones y divular fotos de sus objetivos.

La Fiscalía confirmó que toda esta información fue recuperada de un teléfono celular que presuntamente pertenecía a alias el Mexicano, pero lo extravió en medio de otra actividad criminal, ocurrida ese mismo día en una obra de construcción en el barrio San Jorge, en Neiva. La información del dispositivo permitiría reconstruir el plan detrás del ataque armado.

El coronel Solano y el hijo del director de la cárcel de Neiva murieron después de que habrían sido interceptados y atacados con armas de fuego el pasado 13 de enero, cuando se movilizaban por la vía que comunica a Neiva con Rivera.

La investigación también expuso que Másmela, al parecer, era el conductor de la moto de alto cilindraje desde donde se produjó el ataque armado contra los directivos del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec).

Un fiscal especializado de Huila imputó a los dos presuntos responsables por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación o porte de armas de fuego. Ninguno aceptó los cargos, pero permanecerán en la cárcel mientras avanza el proceso judicial.