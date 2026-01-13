El ataque sicarial tenía como objetivo tres funcionarios del Inpec, entre ellos el director de la cárcel de Neiva, y la víctima fatal fue su hijo, un niño de 11 años. El menor acompañaba a su padre en un recorrido rutinario cuando fueron alcanzados por los asesinos que, sin mediar palabra, dispararon de manera indiscriminada.

Junto al director también se movilizaba el coronel Renato Solano Osorio, subdirector del establecimiento, y el dragoneante Cristian Hernández Penagos, coordinador de transportes de la cárcel en la ciudad de Neiva; los tres estaban en el vehículo que fue alcanzado por los sicarios.

Quienes llevaron la peor parte fueron justamente el menor de edad que recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza y el subdirector del establecimiento, el coronel Solano, quien fue impactado en dos oportunidades, una en el área del abdomen y otra en el tórax; los otros ocupantes del vehículo se salvaron de los disparos.

“Los hechos se registraron sobre las 6:53 a. m. de hoy, donde el director Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, en compañía de su hijo de 11 años y el subdirector Cr. (R) Renato Solano Osorio, se desplazaban en un vehículo particular por la ruta 45 vía Neiva-Rivera cuando fueron interceptados por un motociclista que disparó sobre el vehículo en seis (6) ocasiones aproximadamente”, señaló el Inpec.

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idarraga, confirmó la noticia del fallecimiento del niño, hijo del director de la cárcel de Neiva, mientras era atendido en un centro asistencial luego del ataque sicarial. Idarraga expresó su pesar con la familia del niño y pidió adelantar las investigaciones correspondientes.

“Se conoció el desafortunado fallecimiento del niño de 11 años que venía en el vehículo con esos directivos del Inpec. Toda nuestra solidaridad con la familia; esperamos mejore la salud también del subdirector que se encuentra herido. La Policía tiene un plan candado para poder atrapar a los asesinos de este niño”, dijo el ministro encargado de Justicia.

El ministro también advirtió que parece muy extraño el ataque sicarial en contra del director de la cárcel de Neiva, pues apenas llevaba 10 días en el cargo y no tenía amenazas en su contra; de ahí la necesidad de avanzar con las investigaciones y establecer si era él el objetivo principal de este atentado.

La víctima era justamente el hijo del funcionario que lo acompañaba en el momento del ataque criminal. Foto: Tomado de X: @NoticiasBta

“Tenemos que seguir buscando mecanismos para garantizar la seguridad de los funcionarios del Inpec; no existían amenazas en contra de los funcionarios, había una advertencia que no generó ninguna alerta. El director de la cárcel lleva 10 días hasta ahora y nos duele profundamente que, consecuencia de esto, haya cobrado la vida también del menor de edad”, señaló el funcionario.