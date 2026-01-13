Nación

Un niño asesinado en ataque sicarial contra funcionarios del Inpec en Neiva. El Gobierno confirmó la noticia

La víctima era justamente el hijo que acompañaba al funcionario en el momento del ataque criminal.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 4:51 p. m.
La víctima era justamente el hijo del funcionario que lo acompañaba en el momento del ataque criminal.
La víctima era justamente el hijo del funcionario que lo acompañaba en el momento del ataque criminal. Foto: Denuncias Antioquia.

El ataque sicarial tenía como objetivo tres funcionarios del Inpec, entre ellos el director de la cárcel de Neiva, y la víctima fatal fue su hijo, un niño de 11 años. El menor acompañaba a su padre en un recorrido rutinario cuando fueron alcanzados por los asesinos que, sin mediar palabra, dispararon de manera indiscriminada.

Junto al director también se movilizaba el coronel Renato Solano Osorio, subdirector del establecimiento, y el dragoneante Cristian Hernández Penagos, coordinador de transportes de la cárcel en la ciudad de Neiva; los tres estaban en el vehículo que fue alcanzado por los sicarios.

Quienes llevaron la peor parte fueron justamente el menor de edad que recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza y el subdirector del establecimiento, el coronel Solano, quien fue impactado en dos oportunidades, una en el área del abdomen y otra en el tórax; los otros ocupantes del vehículo se salvaron de los disparos.

“Los hechos se registraron sobre las 6:53 a. m. de hoy, donde el director Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, en compañía de su hijo de 11 años y el subdirector Cr. (R) Renato Solano Osorio, se desplazaban en un vehículo particular por la ruta 45 vía Neiva-Rivera cuando fueron interceptados por un motociclista que disparó sobre el vehículo en seis (6) ocasiones aproximadamente”, señaló el Inpec.

Nación

La advertencia de la Fiscalía que cambia la forma de usar las cámaras de seguridad en Colombia

Nación

La tutela firmada por un expresidente de la Corte Constitucional que busca frenar el aumento del salario mínimo de 2026

Nación

Vicepresidenta de ONG Hijos de los Héroes Col denuncia que el ELN usó su foto para una revista: les envió duro mensaje

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

Vehículos

Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

Nación

Militar acusado de espiar al ministro de Justicia encargado está asignado al ministro de Defensa, Pedro Sánchez

Cartagena

Los sectores de Cartagena que tendrán cortes de luz este miércoles 14 de enero del 2024

Política

El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se entregó a la justicia en Cali, tras la orden de captura en su contra por el escándalo de la UNGRD

Nación

Alias el Monstruo de Ciudad Bolívar se quería fugar de la cárcel La Modelo: este es el mapa que hizo

Política

Exclusivo: las fotos de los lujos de los capos de Medellín que negocian la paz total con el Gobierno Petro

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idarraga, confirmó la noticia del fallecimiento del niño, hijo del director de la cárcel de Neiva, mientras era atendido en un centro asistencial luego del ataque sicarial. Idarraga expresó su pesar con la familia del niño y pidió adelantar las investigaciones correspondientes.

Ataque contra tres guardianes del Inpec frente a la cárcel La Modelo de Bogotá. Confirman un muerto

“Se conoció el desafortunado fallecimiento del niño de 11 años que venía en el vehículo con esos directivos del Inpec. Toda nuestra solidaridad con la familia; esperamos mejore la salud también del subdirector que se encuentra herido. La Policía tiene un plan candado para poder atrapar a los asesinos de este niño”, dijo el ministro encargado de Justicia.

El ministro también advirtió que parece muy extraño el ataque sicarial en contra del director de la cárcel de Neiva, pues apenas llevaba 10 días en el cargo y no tenía amenazas en su contra; de ahí la necesidad de avanzar con las investigaciones y establecer si era él el objetivo principal de este atentado.

Grave ataque a la salida de la cárcel La Modelo: un dragoneante muerto y dos heridos
La víctima era justamente el hijo del funcionario que lo acompañaba en el momento del ataque criminal. Foto: Tomado de X: @NoticiasBta

“Tenemos que seguir buscando mecanismos para garantizar la seguridad de los funcionarios del Inpec; no existían amenazas en contra de los funcionarios, había una advertencia que no generó ninguna alerta. El director de la cárcel lleva 10 días hasta ahora y nos duele profundamente que, consecuencia de esto, haya cobrado la vida también del menor de edad”, señaló el funcionario.

Más de Nación

Las cámaras de videovigilancia se han convertido en un aliado indispensable para las familias.

La advertencia de la Fiscalía que cambia la forma de usar las cámaras de seguridad en Colombia

Salario Mínimo 2026

La tutela firmada por un expresidente de la Corte Constitucional que busca frenar el aumento del salario mínimo de 2026

María Alejandra Vallejos y la revista creada por la guerrilla.

Vicepresidenta de ONG Hijos de los Héroes Col denuncia que el ELN usó su foto para una revista: les envió duro mensaje

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

Avanzan diferentes obras en la ciudad. Suba y Kennedy, localidades beneficiadas.

Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez

Militar acusado de espiar al ministro de Justicia encargado está asignado al ministro de Defensa, Pedro Sánchez

Siniestro vial en el que murió una abuelita de 88 años embestida por un bus del Inpec en Medellín.

Un niño asesinado en ataque sicarial contra funcionarios del Inpec en Neiva. El Gobierno confirmó la noticia

Afinia interrumpirá el servicio de energía de manera temporal en varios municipios de Bolívar, incluido Cartagena.

Los sectores de Cartagena que tendrán cortes de luz este miércoles 14 de enero del 2024

.

Magistrado Carlos Camargo será el ponente en el estudio del decreto de Emergencia Económica

No

Seguimiento a sus hijas, campaña de desprestigio y el militar que habría hecho la operación: así fue el supuesto espionaje al minJusticia, Andrés Idárraga

Noticias Destacadas