“Me derrumbé”: el desgarrador relato de la madre de Jaime Esteban Moreno a un año del crimen; nuevas revelaciones

Mónica Jaramillo Buitrago, la madre de Jaime Esteban Moreno, el universitario asesinado en la localidad de Chapinero la noche del 31 de octubre de 2025 en medio de la celebración de Halloween, rompió su silencio y dio una desgarradora entrevista a El Tiempo.

A propósito de la festividad del 31 de octubre, que culminó con la vida de Jaime Esteban hace un año, su madre detalló cómo se enteró de la tragedia, las últimas horas con vida de su hijo y su opinión sobre las condenas de los presuntos responsables que a través de un pódcast han revelado nuevos detalles esta semana.

Condenado por la muerte del universitario Jaime Moreno rompe el silencio a un año del crimen: “De verdad me enojé mucho”

Fallo condenatorio por el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno

Jaramillo Buitrago inició la entrevista con el diario expresando lo difícil que es para ella y su familia la llegada de esta fecha, que para muchos es festiva.

“Definitivamente, como familia es una fecha muy difícil, muy triste, porque es entender que ya se completa un año sin la presencia de mi hijo”, dijo, aunque dejó ver su sensación de tranquilidad luego de que la justicia castigara a sus agresores rápidamente.

El caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo fue mediático. Estudiaba en la Universidad de Los Andes y su similitud con la muerte de Luis Andrés Colmenares en 2010 hizo que no pasara desapercibido. Los hechos quedaron evidenciados en una cámara de seguridad.

Esto permitió la captura y posterior condena de los responsables del asesinato del estudiante. El pasado lunes 19 de octubre, un fallo judicial sentenció a Juan Carlos Suárez Ortiz a 37 años de cárcel.

¿Cómo se enteró Mónica Jaramillo Buitrago de la golpiza que había recibido su hijo?

La madre de Jaime Esteban relató que ella estaba al tanto de su hijo y, según su relato a El Tiempo, sabía que estaba esperando el carro para llegar a casa.

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, buscaba un vehículo para regresar a su casa junto a un amigo Juan David, cuando fue abordado por Juan Carlos Suárez Ortiz, quien lo golpeó en repetidas oportunidades hasta tirarlo al suelo, donde siguió insultándolo y pateándolo.

Aunque el agresor se fue del lugar, cuando Jaime Esteban se levantaba para seguir su camino, volvió a ser increpado por Suárez, quien lo volvió a golpear fuertemente. La víctima fue atendida por una ambulancia y sobre ese momento se pronunció su madre.

Una persona que pasaba por el lugar logró registrar la fuerte golpiza que recibió Jaime Esteban Moreno. Foto: Suministrada a Semana

Mónica relató que su hijo dejó de responderle el teléfono y, luego de conseguir el número del amigo que lo acompañaba, se enteró que estaba siendo atendido en un centro médico.

“Lógicamente, yo me derrumbé, me angustié muchísimo, salí gritando. Pensaba que se iba a asociar con un hurto”, relató al medio. Recordó que al llegar al lugar, encontró muchos policías y, luego de que le contextualizaran la situación, fue trasladado al Hospital Simón Bolívar.

Jaime Esteban fue operado en el hospital y ella recordó: “Me dicen que mi hijo estaba muy mal, tenía su cerebro muy comprometido y que el pronóstico no se podía prever”.

Esta madre asegura que el desenlace fatal no lo asimiló y fue meses después que logró comprender lo sucedido: “Yo estaba en un estado emocional tan difícil que yo entendí esto prácticamente en enero o febrero”, contó.