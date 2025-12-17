Padre de Jaime Esteban Moreno hizo fuerte revelación sobre estado de ‘shock’ de la madre del universitario: “Está deprimida”

Tras pasar más de un mes del fatal asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, el pasado 31 de octubre, sus familiares están devastados.

Su padre Jaime Alberto habló recientemente en el podcast Más allá del silencio, donde reveló fuertes detalles del estado de salud de su esposa, madre del joven muerto de 20 años.

Padre y hermano de Jaime Esteban Moreno hablan de cómo será la primera Navidad sin el universitario y el regalo que dejó comprado

“Ya vamos mes y medio y parece que hubiera pasado ayer. Está supremamente deprimida y se le acabó la vida porque Jaime Esteban era el que siempre estaba en la casa”, relató inicialmente el hombre.

David Alberto, hermano de Jaime Esteban, también dio detalles en el mismo programa emitido por YouTube sobre la salud de su madre, quien aparentemente ha tenido que asistir a atención psiquiátrica.

Su hermano David Alberto Moreno y su padre Jaime Alberto Moreno Foto: Captura de video de YotuTube: Más Allá del Silencio Podcast

Según el relato del hermano, sus familiares “han bajado de peso y no han podido comer porque no les dan ganas (...) El dolor de una madre nunca lo había visto tan real”.

De acuerdo con lo revelado por David, su madre, Mónica Jaramillo, se ha mantenido consternada y en estado de ‘shock’ tras el asesinato de su hermano.

“Yo me levanto y estoy llorando, mi mamá está llorando, me acuesto y mi mamá está llorando. Hemos estado mucho en la casa, entre la casa, médicos, psicológicos y el cementerio. Esta ha sido nuestra rutina por mes y medio”, detalló.

David se mostró desconcertado al recordar cómo eran las celebraciones de fin de año con su hermano asesinado en la madrugada del 31 de octubre en Bogotá tras salir de una fiesta de Halloween.

“Todas las celebraciones, años nuevos, Navidad, día de Velitas, cumpleaños, eran con mi hermano. Con él compartíamos habitación (...) Aún no creo que el 24 y 25 voy a ir al cementerio a decirle feliz Navidad a una lápida y no a mi hermano”, dijo.