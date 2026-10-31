Jhon Jairo Guerrero, un docente pensionado de 70 años, fue secuestrado por tres hombres armados en su finca, ubicada en zona rural de Piendamó, la noche del jueves 29 de octubre.

Las autoridades investigan lo ocurrido y trabajan para establecer su paradero.

Policía busca a joven que fue secuestrada por tres hombres en una panaderia en el Valle del Cauca

¿Cómo ocurrió el secuestro del docente?

De acuerdo con la información conocida por sus familiares y divulgada por varios medios, los hechos ocurrieron en la finca Anturios La Rosa de Sharon, ubicada en la vereda Farallones, jurisdicción del corregimiento de Tunía, en el municipio de Piendamó.

Según la denuncia de su hijo, Julián Guerrero González, los tres hombres armados llegaron hasta la vivienda y obligaron al adulto mayor a subir a una camioneta Renault Duster de color blanco.

Posteriormente, abandonaron el lugar con rumbo desconocido.

La propiedad se encuentra aproximadamente a 15 minutos del casco urbano de Tunía, según los reportes conocidos sobre el caso.

Uno de los aspectos que se investiga tiene que ver con la identidad de los responsables.

Según la versión entregada por los familiares y divulgada por El País, los hombres que se llevaron al profesor se habrían identificado como integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en Piendamó, los familiares de Jhon Jairo Guerrero esperan conocer su paradero y piden que regrese sano y salvo a casa.

La Administración Municipal de Suárez, Cauca, se pronunció frente al secuestro de Jhon Jairo Guerrero. Foto: Mensaje de la Alcaldía de Suárez

Alcaldía de Suárez rechazó el secuestro del profesor

La Administración Municipal de Suárez, Cauca, también se pronunció frente al secuestro de Jhon Jairo Guerrero y expresó su rechazo al hecho.

A través de una publicación, manifestó su solidaridad con los familiares del docente y exigió respeto por su vida e integridad.

En el mensaje, la Alcaldía señaló que se une a las oraciones de las familias suareñas por el pronto regreso del profesor a casa.

El pronunciamiento cobra relevancia por el vínculo de Guerrero con este municipio del norte del Cauca, donde se desempeñó como docente antes de su jubilación.

El pronunciamiento de la Alcaldía de Suárez se suma a las voces de rechazo frente a este hecho, que vuelve a poner la atención sobre la situación de seguridad en el norte del Cauca y la preocupación de las comunidades por los secuestros en la región.