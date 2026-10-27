Una joven de 19 años fue secuestrada en la madrugada de este martes 27 de octubre en una panadería del barrio La Primavera, en Guacarí, centro del Valle del Cauca. Tras lo ocurrido, la Gobernación anunció una recompensa de hasta $ 30 millones por información que permita avanzar en su búsqueda.

Secuestro de Diana Ospina: casi tres décadas de cárcel tendrán que pagar los responsables del paseo millonario

¿Quién es la joven secuestrada en Guacarí?

La víctima fue identificada por Noticias Caracol como Alejandra Castaño, de 19 años.

Según la información publicada, la joven sería hija del propietario de la panadería donde ocurrió el secuestro.

El caso se registró en el barrio La Primavera, en la zona urbana de Guacarí.

La joven se encontraba en el establecimiento con su novio, de 18 años, y un trabajador, cuando llegaron los hombres armados.

De acuerdo con los reportes conocidos, los sujetos se movilizaban en una camioneta negra.

Tres de ellos descendieron del vehículo, ingresaron al establecimiento e intimidaron con armas de fuego a las personas que estaban allí.

Después obligaron a la joven a subir al automotor y huyeron.

Las cámaras de seguridad de una panadería en Guacarí, Valle del Cauca, registraron el secuestro de una joven de 19 años. La Gobernación del Valle ofreció una recompensa de $ 30 millones. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/woqy6t7cVD — Revista Semana (@RevistaSemana) October 27, 2026

Recompensa de $30 millones por información

Tras lo ocurrido, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad y anunciaron una recompensa de hasta $ 30 millones para quienes entreguen información que permita encontrar a la joven, o ubicar el vehículo utilizado en el secuestro.

La medida fue anunciada por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, como parte de las acciones para avanzar en la búsqueda.

La Policía y el Ejército desplegaron un plan candado en Guacarí, con operativos en sectores rurales y municipios cercanos. El objetivo es establecer el paradero de Alejandra, identificar a los responsables y lograr su liberación.

Las autoridades también buscan determinar qué motivó el secuestro y qué ruta tomaron los responsables después de abandonar el establecimiento.

Rescatan en El Tambo a joven de 16 años que estuvo secuestrado durante 20 días

Aunque en la zona hay presencia de estructuras disidentes de las Farc, no se ha confirmado la responsabilidad de un grupo armado en este caso.

Las personas que tengan datos que puedan ayudar a localizar a Alejandra Castaño o identificar a los responsables pueden comunicarse con la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional, según informó Noticias Caracol.Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.