Nación

Fiscalía pide circular roja de Interpol a mujer del disfraz azul, buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Esta joven, sobre quien recae una orden de captura, se encontraría en Venezuela, país del que es oriunda.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

26 de diciembre de 2025, 9:22 p. m.
Kleidymar Fernández Sulbarán y Jaime Esteban Moreno.
Kleidymar Fernández Sulbarán y Jaime Esteban Moreno. Foto: Foto 1: Policía Nacional / Foto 2: API

Las autoridades avanzan en los procesos judiciales contra las personas investigadas por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, el pasado 31 de octubre.

Una de ellas es Kleidyar Paola Fernández Sulbarán; a inicios de noviembre, el juez 69 de control de garantías ordenó la captura de esta mujer por haber participado en la muerte del estudiante.

En las últimas horas, se conoció que la Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente a la Interpol emitir una circular roja contra Kleidyar Fernández, quien en el momento de los violentos hechos tenía un disfraz azul.

Noticias RCN informó que la joven, sobre quien recae una orden de captura, se encontraría en Venezuela, país del que es oriunda. Según la información conocida, habría salido de Colombia en noviembre.

Jaime Esteban Moreno y Kleidyar Paola Fernández Sulbarán.
Jaime Esteban Moreno y Kleidyar Paola Fernández Sulbarán. Foto: Pantallazos de video de Noticias RCN.

En la orden de captura expedida por un juzgado de la República, y conocida en exclusiva por el mencionado noticiero, se indica que es requerida por “presuntamente, ser la determinadora de acabar con la vida del ciudadano Jaime Esteban Moreno Jaramillo”.

Incluso, Tamara Sulbarán, mamá de la joven, habló con El Tiempo hace algunos días y aseguró que no ha vuelto a saber nada de su hija.

Además, relató que ella le dejó un breve mensaje que decía: “‘Mami, voy a estar bien. La amo’. Desde ahí no sé nada de ella”. Por otra parte, la madre de la joven denunció haber recibido amenazas.

Según un chat conocido por El Tiempo, un presunto individuo identificado como Juanchito AUC envió un mensaje en el que lanzó una amenaza dirigida a la familia de Kleidymar Paola.

“Malditos venecos, ya los tenemos ubicados, ya están pagando por ustedes, malditos”, dice el chat.

En otro mensaje, del 13 de noviembre del año en curso, se menciona: “Entonces, pedazo de basura, ¿ya transmitió el mensaje? El tiempo se está acabando. (…) Entreguen a esa maldita”.

