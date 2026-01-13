Neiva

“Sufrió daño en tres órganos”: entregan parte médico del subdirector de la cárcel de Neiva, víctima de atentado en el que murió un niño

El coronel (r) Renato Solano Osorio está en cuidados intensivos.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 12:22 a. m.
Estado médico del coronel (r) Renato Solano Osorio, subdirector de la cárcel de Neiva, es crítico.
Estado médico del coronel (r) Renato Solano Osorio, subdirector de la cárcel de Neiva, es crítico.

En una Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano permanece el coronel (r) Renato Solano Osorio, subdirector de la cárcel de Neiva, herido gravemente en un atentado ocurrido en la mañana de este martes, 13 de enero, en el que un niño de 11 años murió.

El médico Jorge Luis Manchola, director de urgencias de ese centro asistencial, entregó un preocupante parte médico del oficial en retiro.

Según dijo Manchola, el exmilitar ingresó sobre las 7:20 a. m. al centro médico. “Requirió un manejo urgente por cirugía, para lo cual se llevó a salas, se le realizó una intervención toráxica-abdominal, se le estabilizaron los sitios de sangrado, de una pérdida muy importante de sangre”.

Según explicó, el coronel (r) sufrió una lesión “a nivel de tres órganos intraabdominales, que ya se estabilizaron; no se han corregido completo porque el sangrado fue muy importante. En este momento está en unidad de cuidado intensivo, donde se le está siguiendo el manejo inmediato con apoyo ventilatorio invasivo y con medicamentos para tratar de mantener la atención arterial en niveles óptimos”.

El paciente estará en la Unidad de Cuidados Intensivos de ese centro médico, pero el galeno fue contundente: “Estas primeras 24 horas van a ser muy críticas”.

El ataque sicarial en el que quedó herido el exmilitar tenía como objetivo tres funcionarios del Inpec, entre ellos el director de la cárcel de Neiva, Édgar Enrique Rodríguez Muñoz.

Director de la cárcel de Neiva, Edgar Rodríguez, y el subdirector del establecimiento penitenciario, Renato Solano Osorio.
Director de la cárcel de Neiva, Edgar Rodríguez, y el subdirector del establecimiento penitenciario, Renato Solano Osorio.

Sin embargo, los sicarios asesinaron a su hijo, un niño de 11 años. El menor lo acompañaba en un recorrido rutinario cuando fueron alcanzados por los asesinos que, sin mediar palabra, dispararon.

En el vehículo también iba el dragoneante Cristian Hernández Penagos, coordinador de transportes de la cárcel en la ciudad de Neiva.

“Los hechos se registraron sobre las 6:53 a. m. de hoy, donde el director Édgar Enrique Rodríguez Muñoz, en compañía de su hijo de 11 años y el subdirector Cr. (r) Renato Solano Osorio, se desplazaban en un vehículo particular por la ruta 45 vía Neiva-Rivera cuando fueron interceptados por un motociclista que disparó sobre el vehículo en seis (6) ocasiones, aproximadamente”, señaló el Inpec.

El ministro de Justicia (e), Andrés Idarraga, confirmó la noticia de la muerte del menor de edad, quien falleció mientras era atendido en un centro asistencial luego del ataque sicarial. Idarraga expresó su pesar a la familia del niño y pidió adelantar las investigaciones correspondientes.

“Se conoció el desafortunado fallecimiento del niño de 11 años que venía en el vehículo con esos directivos del Inpec. Toda nuestra solidaridad con la familia; esperamos mejore la salud también del subdirector que se encuentra herido. La Policía tiene un plan candado para poder atrapar a los asesinos de este niño”, dijo el ministro encargado de Justicia.

El ministro también advirtió que parece muy extraño el ataque sicarial en contra del director de la cárcel de Neiva, pues apenas llevaba 10 días en el cargo y no tenía amenazas en su contra; de ahí la necesidad de avanzar con las investigaciones y establecer si era él el objetivo principal del atentado.

Neiva

Noticias Destacadas