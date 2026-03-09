NACIÓN

En video, el tremendo susto en el Circo Hermanos Gasca: “Nunca en mi vida había sentido tanto miedo”

Juan Cebolla registró la magnitud de lo que sucedió y que provocó miedo.

Redacción Nación
9 de marzo de 2026, 11:52 a. m.
Juan Cebolla Gasca y el Circo Hermanos Gasca.
Juan Cebolla Gasca y el Circo Hermanos Gasca. Foto: Pantallazos de video de TikTok: juancebollatok

Una fuerte borrasca acompañada de intensas lluvias sacudió este domingo 8 de marzo en la tarde varias regiones del Huila, entre ellas su capital, Neiva.

Los integrantes del Circo Hermanos Gasca, que está en Neiva, vivieron tremendo susto en esa borrasca, que registró en video Juan Cebolla Gasca, quien luego lo compartió a través de su cuenta en TikTok con un mensaje que decía: “Dios está con nosotros”.

En las imágenes que compartió Cebolla a través de redes sociales se aprecia la fuerza de los vientos que, por fortuna, no dejaron personas heridas.

Aparatoso accidente: acróbatas del circo Hermanos Gasca colisionaron entre ellos en show de motos; todo quedó en video

“Dios mío, ¿qué es esto, por Dios?”, se escucha decir a Cebolla mientras grababa la fuerte borrasca y algunas personas corrían a los alrededores de la carpa del circo, tratando de resguardarse.

“Nunca en mi vida había sentido tanto miedo por una tormenta. Nunca en mi vida, yo creo que había vivido una tormenta en el circo. Nunca, nunca”, agregó Cebolla.

Además, en el video se escucha decir que la fuerte borrasca cayó cuando estaban a media hora de empezar una función en el circo.

@juancebollatok

DIOS ESTÁ CON NOSOTROS

♬ sonido original - Juan Cebolla Gasca

Nunca en mi vida había sentido tanto miedo por mi casa, por mi circo; se jodieron los carros. Pero bueno, eso es lo material; gracias a Dios todos estamos bien”, dice Cebolla mientras grababa algunos daños que dejó la borrasca que cayó en Neiva y otras zonas del Huila.

Y agregó: “Para la magnitud de lo que llovió y de lo que hizo de viento, gracias a Dios no pasó nada. De verdad fue una cosa absurda, absurda, absurda. En mi vida yo había visto esto en el circo. Y el peor enemigo, más que la lluvia, es el viento. No se alcanzan a imaginar lo peligroso que es… por eso muchos circos se caen, porque no están bien preparados para eso”.

En esa borrasca, otros municipios del Huila como Aipe, Baraya, Colombia, Tello y Villavieja resultaron afectados por daños en viviendas, afectaciones a la infraestructura eléctrica, caída de árboles y bloqueos viales.

