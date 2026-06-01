Wendy Sepúlveda no resistió: murió la joven atacada con gasolina por su expareja en Neiva

Wendy Johana Sepúlveda, de 24 años, murió en las últimas horas luego de varios días de lucha por su vida tras sufrir un brutal ataque que conmocionó a Neiva y al país. La joven permanecía internada en una unidad especializada para pacientes con quemaduras en Medellín, donde recibía atención médica debido a la gravedad de sus heridas.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el pasado 26 de mayo en el barrio El Obrero de la capital huilense. Según la investigación, Wendy habría sido atacada por su expareja sentimental, quien presuntamente le roció gasolina y luego le prendió fuego.

La joven sufrió quemaduras de tercer grado en cerca del 80 % de su cuerpo, por lo que inicialmente fue atendida en Neiva y posteriormente trasladada a Medellín para recibir tratamiento especializado. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, su estado de salud continuó siendo crítico hasta que se confirmó su fallecimiento.

El caso generó una profunda conmoción entre los habitantes del Huila y en distintas regiones del país debido a la brutalidad de la agresión. Familiares, amigos y ciudadanos siguieron de cerca la evolución médica de Wendy, quien además era madre de un niño de cuatro años.

Dos días después del ataque, el 28 de mayo, las autoridades reportaron la captura de Yesid Alexander Rojas Prieto, conocido con el alias de “El Mudo”, señalado como el presunto responsable de los hechos. Posteriormente, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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Tras conocerse la muerte de la joven, la investigación entrará en una nueva etapa para determinar las responsabilidades penales correspondientes por este caso que hoy enluta a una familia y vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la violencia contra las mujeres en Colombia.

La noticia fue confirmada por autoridades locales y familiares de la víctima. La Alcaldía de Neiva informó que brindará acompañamiento a sus seres queridos y apoyará el traslado del cuerpo desde Medellín hasta la capital huilense, además de colaborar con los trámites funerarios.

Entre tanto, la Secretaría de la Mujer de Neiva rechazó lo ocurrido y reiteró el llamado a denunciar cualquier situación de violencia basada en género. En redes sociales, decenas de personas han expresado mensajes de solidaridad con la familia de Wendy y han exigido justicia por su muerte.