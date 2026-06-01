La Policía confirmó la captura en Buenos Aires, Argentina, de una presunta ficha clave del lavado de dinero para la guerrilla del ELN.

Según la autoridad, la mujer había decidido escapar hacía el país austral al conocer que era buscada en Colombia por, presuntamente, lavar dinero de la guerrilla.

Interpol con presunta testaferro del ELN capturada en Argentina. Foto: Policía

“En estrecha coordinación internacional con la República de Argentina, hicieron efectiva la extradición activa de la ciudadana colombiana Mayerly Zulay Arévalo Carrascal, a quien se le señala de formar parte de una sofisticada red de testaferros al servicio del Frente Criminal de Guerra Oriental del ELN”, reveló la Policía.

Agregó la autoridad que “según las investigaciones, Arévalo Carrascal fungía como empresaria en el departamento de Arauca, fachada bajo la cual desarrollaba diversas actividades comerciales con el fin de legalizar dineros ilícitos”.

Capturada supuesta testaferro del ELN. Foto: Policía.

Los dineros que habría lavado para el grupo criminal, según Interpol Colombia, eran significativos. “El caso adquiere una alta connotación judicial debido a que, según los elementos materiales probatorios recolectados por la DIJIJN, la extraditada habría realizado operaciones de lavado de activos que superan los $885.000 millones de pesos, para financiar al grupo armado en la región fronteriza”, anotó la Dirección de Investigación Criminal, Dijín.

Sobre el proceso judicial a seguir, indicó la Policía que: “la retención y posterior traslado de la ciudadana colombiana se consolidó tras una rigurosa agenda de coordinación interinstitucional en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que incluyó la coordinación policial internacional, con la que se adelantaron mesas de trabajo en la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL en Buenos Aires, además del acompañamiento diplomático del agregado de la Policía Nacional de Colombia en Argentina, y el Consulado colombiano”.

Extradición hacia Colombia de presunta testaferro del ELN. Foto: Policía.

“La extradición se materializó con el arribo de Mayerly Zulay Arévalo Carrascal al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá a bordo de un vuelo comercial. El procedimiento y la entrega formal de la capturada se llevó a cabo ante la Fiscalía 13 Especializada contra el Lavado de Activos”, añadió la Policía.