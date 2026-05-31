Elecciones 2026: Fiscalía indaga supuestas presiones de la guerrilla del ELN a la comunidad de Coyaima. “Con libro en mano”

En la tarde de este domingo 31 de mayo, la Fiscalía General informó que se abrió una investigación tras recibir varias denuncias de la comunidad de Coyaima, Tolima, por presiones de la guerrilla del ELN en la jornada electoral.

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“Luego de la apertura de las urnas, los servidores encargados de las labores de verificación conocieron una información ciudadana que da cuenta de que en la vereda Totarco de Coyaima, una estructura armada, el ELN, con libro en mano, estaría ejerciendo constreñimiento sobre los votantes para favorecer a un candidato en específico”, explicó el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), José Luis Ramírez Hinestroza.

“Los hechos son objeto de investigación y se hicieron coordinaciones con el Ejército Nacional y la Policía Nacional”, añadió el director del CTI.

Por el momento, se desconoce el nombre del candidato por el cual dicha estructura guerrillera estaría ejerciendo presión.

Delitos electorales

El ente investigador, en un informe preliminar, señaló que durante la jornada electoral que se vivió este domingo se registró la captura de ocho personas por presunta participación en delitos electorales.

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Este es el balance parcial de las capturas:

En Ricaurte, Cundinamarca, fue capturado un hombre que se movilizaba en motocicleta y transportaba más de 110 millones de pesos en efectivo. El dinero iba oculto en un bolso y, al ser requerido por las autoridades, no se acreditó su procedencia. La Fiscalía adelanta las actuaciones judiciales correspondientes y el procedimiento de comiso de los recursos incautados.

y transportaba más de 110 millones de pesos en efectivo. El dinero iba oculto en un bolso y, al ser requerido por las autoridades, no se acreditó su procedencia. La Fiscalía adelanta las actuaciones judiciales correspondientes y el procedimiento de comiso de los recursos incautados. En el barrio El Uvo, en Popayán (Cauca): cuatro mujeres y un hombre fueron capturados en flagrancia por su presunta responsabilidad en el delito de corrupción al sufragante. De acuerdo con los elementos de información recopilados, estarían verificando certificados electorales de ciudadanos que habrían votado por una determinada colectividad política e incorporando sus datos en un listado.

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En Cumaral (Meta): capturada una persona por el delito de falsedad personal, luego de que presuntamente intentara suplantar a un testigo electoral en una mesa de votación.

capturada una persona por el delito de falsedad personal, luego de que presuntamente intentara suplantar a un testigo electoral en una mesa de votación. Valledupar (Cesar): capturada en flagrancia una mujer por el delito de voto fraudulento, al evidenciarse que habría sufragado en dos mesas diferentes.

Las autoridades judiciales están evaluando varias quejas y denuncias que se presentaron en varias regiones del país frente a presiones y amenazas.