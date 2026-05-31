Mujer es sorprendida con publicidad de Iván Cepeda y documentos de actividades electorales cerca de la Universidad del Cesar

Hay polémica en la ciudad de Valledupar luego de que la Policía Nacional sorprendiera a una mujer con amplio material publicitario asociado a la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué, la fórmula del Pacto Histórico con la que esa colectividad apuesta por la Casa de Nariño este 31 de mayo.

🔴 Elecciones Colombia 2026 EN VIVO: mujer es sorprendida con publicidad de Iván Cepeda en inmediaciones de la Universidad del Cesar

En imágenes que circulan en las redes sociales se observa parte de los elementos que le fueron retenidos en las inmediaciones de la Universidad Popular del Cesar, generando controversia entre la opinión pública.

SEMANA indagó y conoció que la incautación del material ocurrió este 31 de mayo: “Uniformados realizaron un procedimiento a una ciudadana, a quien se le halló en su poder material de propaganda política del movimiento Pacto Histórico y documentación relacionada con actividades electorales”.

🚨 ATENCION: se detecta material electoral marcado en favor del Candidato Ivan Cepeda en La Universidad Popular del Cesar, se pensaba hacer un megafraude. El material marcado estaba camuflados en neveras de icopor. Recordemos que esta Universidad es controlada por Juliana… pic.twitter.com/54aFYbjses — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) May 31, 2026

Durante la intervención, le fueron hallados mil pegatinas informativas, 24 adhesivos de propaganda electoral del movimiento de izquierda, cinco planillas de testigos electorales y 20 formatos de reclamación E-25.

La Policía, en un comunicado público, manifestó: “Como resultado del procedimiento, se efectuó la incautación del material y la imposición de una medida correctiva por la presunta infracción al artículo 35, numeral 2, de la Ley 1801 de 2016, en concordancia con el Decreto 162 del 5 de marzo de 2026, que establece restricciones para la jornada electoral”.

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Además de este resultado operacional, la Fuerza Pública ha capturado a varias personas en diferentes rincones del país que, supuestamente, estarían incumpliendo con las normas electorales y cometiendo delitos.

En el caso de Popayán, cuatro hombres fueron sorprendidos con alta cantidad de dinero y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las alertas están encendidas por movimiento de dinero en efectivo en varias regiones.

Elecciones Presidenciales puesto de votación orquideorama Foto: Bernardo Peña

En la mañana de este domingo, el coronel Elver Alfonso, director de la Dijín de la Policía Nacional, confirmó que se hicieron tres incautaciones de dinero que, presuntamente, iban a ser usados para comprar votos para esa primera vuelta presidencial.