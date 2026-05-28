Ejército confirmó la captura de pieza clave del ELN: estos fueron los motivos de su detención

En la tarde de este jueves, 28 de mayo, se confirmó la captura de la ciudadana conocida bajo los alias de La Churca o Francisca, señalada por las autoridades como presunta integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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El procedimiento judicial se materializó en el sector de la invasión La Unión, ubicada en el centro poblado del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca. La ubicación de la mujer se logró mediante labores de inteligencia y seguimiento continuo desarrolladas de manera coordinada por las agencias estatales.

Vinculación con atentado a guarnición militar

El Ejército Nacional de Colombia emitió un informe oficial donde detalló el marco del operativo y los cargos que se le atribuyen a la detenida.

“En el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, tropas de la Décima Octava Brigada, en una operación interinstitucional desarrollada junto al Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura por orden judicial de alias Francisca o la Churca”, notificó la institución.

#LoÚltimo | En una operación interinstitucional, tropas de la #Brigada18, en coordinación con @PoliciaColombia y la @FiscaliaCol, lograron en Saravena, #Arauca, la captura de alias “Francisca” o “La Churca”, presunta integrante del GAO ELN vinculada a acciones terroristas en… pic.twitter.com/3xz7y9mBv7 — Octava División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div8) May 28, 2026

Según el reporte oficial, la procesada acumula una trayectoria de más de 12 años dentro de la estructura armada ilegal. Las autoridades la vinculan directamente con la acción contra las instalaciones del Batallón Simón Bolívar, ocurrida el pasado 8 de noviembre de 2025 en Tunja, Boyacá, donde se emplearon 24 artefactos explosivos de fabricación artesanal, lo que dejó un saldo de dos personas heridas y afectaciones en la infraestructura del complejo.

Funciones logísticas y zona de operaciones

Los análisis de inteligencia militar indican que la capturada ejercía funciones de coordinación logística, al encargarse del movimiento de elementos, el establecimiento de viviendas fachada y el ocultamiento de vehículos acondicionados con explosivos para atacar a las patrullas de la Fuerza Pública.

¡𝗖𝗔𝗣𝗧𝗨𝗥𝗔𝗗𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗘𝗟 ‘𝗘𝗟𝗡’, 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗦 ‘𝗟𝗔 𝗖𝗛𝗨𝗥𝗖𝗔’!



En Saravena (Arauca), la @PoliciaColombia en coordinación con @COL_EJERCITO y la @FiscaliaCol, capturó a alias ‘La Churca’, por los delitos de terrorismo y concierto para delinquir.



La… pic.twitter.com/KfvgMTvOY6 — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) May 28, 2026

Asimismo, los registros oficiales señalan que la zona de operaciones delictivas asignada a la detenida abarcaba los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, regiones donde presuntamente coordinaba el soporte operacional del grupo armado.

Tras su detención, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las respectivas audiencias de legalización de captura e imputación de cargos. El comando militar ratificó que mantendrá las operaciones de control en el departamento de Arauca.