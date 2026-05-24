Golpe al Clan del Golfo en el Meta: Ejército desarticula estructura en zona rural de Villavicencio

Tropas del Ejército Nacional desarticularon una peligrosa comisión del Clan del Golfo que venía sembrando terror en el departamento del Meta, gracias al desarrollo de operaciones ofensivas por parte de la fuerza pública.

Citó a su mejor amigo para pagarle una deuda millonaria y lo asesinó: Lo que habría detrás de un crimen en Villavicencio

Miembros de la institución, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial y la Policía, ubicaron, capturaron y desarticularon a los miembros de esta estructura en medio de una operación en la vereda Caños Negros, zona rural de Villavicencio.

Hasta allí llegaron los uniformados de la fuerza pública para sorprender a estos sujetos, quienes se encontraba escondidos de la ofensiva militar ordenada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En esta zona de la región fueron capturados cuatro sujetos, quienes harían parte de la estructura armada de alias Morcilla, un peligroso cabecilla del Clan del Golfo, quien los tendría trabajando en labores extorsivas.

El Ejército desarticuló una estructura del Clan del Golfo en zona rural de Villavicencio. Foto: Ejército

También les daría órdenes para actuar contra campesinos, ganaderos, comerciantes y transportadores de la región, así como labores de reclutamiento forzado, desplazamiento y homicidios en Villavicencio, San Martín y Acacías, en el departamento del Meta.

Durante el operativo de captura se incautaron cuatro armas de fuego, munición, material de intendencia, equipos de comunicaciones y dos drones, que al parecer, eran usados para realizar labores de monitoreo de la fuerza pública.

De acuerdo con las autoridades, la fuerza pública ya había adelantado tres operaciones contra estos sujetos, pero gracias a los drones lograron descubrir la presencia de las tropas y se escapaban.

Revelan detalles del triple feminicidio en el Meta y las identidades de las víctimas

Sin embargo, las autoridades explicaron que en esta oportunidad cometieron el error de volar los dos drones al tiempo y cuando se quedaron sin batería, los aterrizaron y en ese lapso de tiempo, mientras cargaban, el Ejército se movió y les cayó para capturarlos.

Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso de judicialización ante un juez de control de garantía, quien legalizará la captura y definirá su situación.

Con esta desarticulación se logra afectar el mando y control delictivo de alias Morcilla, debilitando directamente las acciones terroristas en el área general de la capital del departamento del Meta y sus municipios.