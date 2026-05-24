Temblor en Colombia: sismo sacudió al país este domingo 24 de mayo; este fue el epicentro

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país en la noche de este domingo 24 de mayo.
Según la entidad, el movimiento telúrico se registró a las 9:14 de la noche y tuvo una magnitud de 3,0.
El epicentro de este temblor ocurrió en Páez, Cauca.
“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-05-24, 21:14 hora local Magnitud 3.0, Profundidad 10 km, Páez (Belalcázar) - Cauca, Colombia, señaló la entidad.
Hasta el momento, no se han reportado daños materiales desde de los organismos de socorro, tanto a nivel local como departamental.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-05-24, 21:14 hora local Magnitud 3.0, Profundidad 10 km, Páez (Belalcázar) - Cauca, Colombia - Área de Influe... ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/5BdgKMfKt2— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) May 25, 2026
Es importante tener presente que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad encargada de vigilar la actividad sísmica en el país. Debido a su ubicación geográfica, Colombia está en una zona de alta sismicidad, por lo que los temblores son fenómenos relativamente frecuentes.
¿Cómo actuar durante un sismo?
El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras. Evite situarse cerca de ventanas u objetos que puedan caer.
La entidad también insiste en la importancia de evacuar con prontitud y precaución, evaluando el entorno para identificar posibles amenazas. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite ubicarse en marcos de puertas, ya que estos pueden colapsar al disipar la energía del sismo.
Recomendaciones adicionales:
- Dentro del hogar: si es posible y seguro hacerlo, abra la puerta principal y las de las habitaciones, ya que podrían trabarse con el movimiento y dificultar la salida.
- En la calle: mantenga la calma, observe a su alrededor y busque un espacio abierto y seguro. Aléjese de postes eléctricos, cables y fachadas de edificios, pues pueden desprenderse elementos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución al centro de la vía, prestando atención a los vehículos, cuyos conductores podrían no haber percibido el sismo.
- Si va conduciendo: reduzca la velocidad de forma gradual y, si las condiciones lo permiten, detenga el vehículo en un lugar seguro, lejos de estructuras elevadas como postes, cables o vallas publicitarias.