Nuevo temblor sacudió a Colombia con potencia en la mañana de este lunes 6 de octubre: este fue el epicentro y la magnitud

Un nuevo temblor se presentó en Colombia durante la mañana de este lunes, 6 de octubre, y despertó a más de una persona. El movimiento telúrico fue informado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con la institución, el sismo se registró hacia las 5:14 de la mañana y tuvo su epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, que es uno de los sitios con más fenómenos de este tipo en todo el país.

El SGC recomienda mantener la calma, ya que conservar la tranquilidad. | Foto: Adobe Stock

La magnitud, según el reporte, fue de 3.4 grados y estuvo acompañado de una profundidad de 151 kilómetros. En cuanto a la localización, la latitud fue de 6.82, mientras que la longitud de -73.16.

El SGC indicó que los municipios más cercanos fueron Los Santos (Santander) a 10 km, Zapatoca (Santander) a 12 km y Betulia (Santander) a 15 km.

Este ha sido, por el momento, el único temblor que se ha presentado en Colombia durante lo corrido de este lunes. Por ahora, las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de este movimiento telúrico.

Es importante recordar que Colombia está ubicada en una zona con alta actividad sísmica, lo que hace que los temblores sean un fenómeno frecuente. De acuerdo con el SGC, cada día se registran en promedio unos 69 movimientos sísmicos, aunque la mayoría son de baja intensidad y no llegan a ser percibidos por la población.

Por este motivo, resulta esencial saber actuar correctamente ante un sismo. El SGC recomienda mantener la calma, ya que conservar la tranquilidad facilita una respuesta más segura y eficaz ante la emergencia.

En caso de encontrarse dentro de un edificio o vivienda con buena estructura, lo más prudente es buscar refugio junto a columnas, debajo de muebles resistentes o en los puntos designados como zonas seguras. También se debe evitar permanecer cerca de ventanas u objetos que puedan caer.