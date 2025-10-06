Suscribirse

Nación

Nuevo temblor sacudió a Colombia con potencia en la mañana de este lunes 6 de octubre: este fue el epicentro y la magnitud

El SGC reportó un nuevo movimiento telúrico en las últimas horas.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Nación
6 de octubre de 2025, 12:10 p. m.
Temblor / Sismo
En Colombia, día a día se dan los reportes de temblores o sismos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Un nuevo temblor se presentó en Colombia durante la mañana de este lunes, 6 de octubre, y despertó a más de una persona. El movimiento telúrico fue informado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con la institución, el sismo se registró hacia las 5:14 de la mañana y tuvo su epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, que es uno de los sitios con más fenómenos de este tipo en todo el país.

Sismo temblor sismografo Colombia
El SGC recomienda mantener la calma, ya que conservar la tranquilidad. | Foto: Adobe Stock

La magnitud, según el reporte, fue de 3.4 grados y estuvo acompañado de una profundidad de 151 kilómetros. En cuanto a la localización, la latitud fue de 6.82, mientras que la longitud de -73.16.

Contexto: Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

El SGC indicó que los municipios más cercanos fueron Los Santos (Santander) a 10 km, Zapatoca (Santander) a 12 km y Betulia (Santander) a 15 km.

Este ha sido, por el momento, el único temblor que se ha presentado en Colombia durante lo corrido de este lunes. Por ahora, las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de este movimiento telúrico.

Es importante recordar que Colombia está ubicada en una zona con alta actividad sísmica, lo que hace que los temblores sean un fenómeno frecuente. De acuerdo con el SGC, cada día se registran en promedio unos 69 movimientos sísmicos, aunque la mayoría son de baja intensidad y no llegan a ser percibidos por la población.

Contexto: ¿Habría posible incremento de los sismos en Colombia? Esto dice el Servicio Geológico

Por este motivo, resulta esencial saber actuar correctamente ante un sismo. El SGC recomienda mantener la calma, ya que conservar la tranquilidad facilita una respuesta más segura y eficaz ante la emergencia.

En caso de encontrarse dentro de un edificio o vivienda con buena estructura, lo más prudente es buscar refugio junto a columnas, debajo de muebles resistentes o en los puntos designados como zonas seguras. También se debe evitar permanecer cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

La entidad enfatiza además la importancia de evacuar de forma rápida pero cuidadosa, prestando atención al entorno para identificar posibles peligros. Durante este proceso, no se deben usar ascensores ni permanecer en los marcos de las puertas, ya que podrían debilitarse y representar un riesgo ante la fuerza del movimiento sísmico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Rectifique”: congresista Álvaro Rueda responde al ministro Eduardo Montealegre, quien lo señaló en SEMANA de “dilatar” el proyecto de paz total

2. Destapan mensaje completo por el que B King denunció a Marcela Reyes en la Fiscalía: “A la orden”

3. Papá de soldado muerto aclara en vivo versión de Petro sobre supuesto suicidio por amor: “¿Es más hombre que mi hijo?"

4. Esto dijo Ramón Jesurún sobre el amistoso de Colombia vs. Portugal: dio respuesta oficial

5. Golpe a Trump: una juez federal suspende el envío de Guardia Nacional a Portland mientras crecen los enfrentamientos en varias ciudades

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Temblor en ColombiaServicio Geológico ColombianoSismoTemblor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.