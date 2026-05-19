Fuerte temblor sacudió a Colombia y despertó a más de uno en la madrugada de este martes, 19 de mayo: epicentro y magnitud

Un nuevo temblor sacudió a Colombia en la madrugada de este martes, 19 de mayo de 2026, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada de monitorear este tipo de fenómenos naturales.

Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

De acuerdo con el informe, el sismo se registró hacia las 4:24 de la mañana, justo cuando un gran número de personas dormía. El epicentro fue el municipio de Los Santos, en Santander, una de las zonas con más actividad de este tipo.

En cuanto a la magnitud, la misma fue de 3,0 grados y la profundidad de 154 kilómetros. Además, la latitud fue de 6,81° y la longitud de -73,11°.

Los municipios más cercanos al temblor fueron, según indicó el SGC, Los Santos (Santander) a 6 km, Jordán (Santander) a 9 km y Cepitá (Santander) a 16 km.

Mucho más temprano, hacia las 00:44, hubo otro sismo en el país, pero en esta ocasión el epicentro fue en el municipio de Riosucio, en el departamento de Chocó.

De acuerdo con el informe de la entidad, en esta oportunidad la magnitud fue de 2,2 grados y la profundidad superficial, es decir, menor a los 30 kilómetros.

Por otra parte, la latitud fue de 7,48° y la longitud de -76,95°. Además, los municipios más cercanos fueron Riosucio (Chocó) a 19 km, Nuevo Belén de Bajirá (Chocó) a 28 km y Carmen del Darién (Chocó) a 36 km.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos? Epicentro del fuerte temblor de 5,8 que sacudió al país en la madrugada

Hasta el momento, las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de estos movimientos telúricos, aunque siguen monitoreando ante cualquier imprevisto que se pueda registrar.

Colombia se encuentra en una región caracterizada por una elevada actividad sísmica, por lo que los movimientos telúricos son comunes. De acuerdo con el SGC, diariamente se detectan cerca de 69 sismos, la mayoría de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles para las personas.

Santander volvió a ser protagonista. Foto: Colprensa

Por esta razón, es fundamental conocer cómo reaccionar de manera adecuada ante un temblor. El SGC aconseja conservar la serenidad, ya que actuar con calma permite tomar decisiones más acertadas y reducir los riesgos durante la situación de emergencia.

Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Asimismo, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.