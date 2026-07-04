Denuncian al sargento Chalá por concierto e instigación a delinquir. Piden a la Fiscalía imputar cargos

Alexander Chalá Saavedra, es un sargento retirado del Ejército Nacional, que aparece en una denuncia formal en la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, instigación y amenazas. Los denunciantes soportan su queja en un video de siete minutos que el denunciado movió por sus redes sociales.

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Chalá se declaró abiertamente seguidor del presidente Gustavo Petro y expresa apoyo directo, casi ferviente, a las políticas del llamado “gobierno del cambio”, aun con el fracaso que públicamente advierte el propio ministro del interior, Armando Benedetti, en casos como la “paz total”.

El sargento Chalá se atribuye una vocería de la reserva en las Fuerzas Militares que desde otros sectores rechazan con contundencia, al punto de que justamente esos sectores son quienes lo denuncian y piden a la Fiscalía llamarlo a imputación de cargos por hechos que, a consideración de los denunciantes, son materia de investigación.

“El día 27 de junio de 2026, el denunciado publicó en la red social X (antes Twitter), desde la cuenta @SARGENTOCHALA, un video de aproximadamente siete (7) minutos de duración, de acceso público, amplia difusión y circulación masiva, con interacción de múltiples usuarios indeterminados. Contando con miles de reacciones en la red social y miles de comentarios con apoyo”, señala la denuncia.

De acuerdo con los denunciantes, el afectado tiene influencia en determinado público y a través de sus redes sociales incita a la violencia convocando a grupos criminales como la primera línea para salir a las calles a “pelear”. Un acto que resulta contrario a la ley y requiere un examen de las autoridades.

“Esta afirmación constituye la referencia expresa a la conformación o estructuración de un supuesto ‘movimiento de reservistas progresistas’, lo cual sugiere la posible existencia de un proceso de organización colectiva con identidad, coordinación y finalidad común. Lo que lo configura dentro del delito de concierto para delinquir, ya que en el video él señala que la finalidad de este movimiento es “darse plomo” con los grupos reservistas de derecha”, dicen los denunciantes.

La denuncia se radicó en la Fiscalía Foto: Cortesía Fiscalía

Quienes radicaron la denuncia esperan que la Fiscalía abra la investigación formal; sin embargo, lo que ha ocurrido en los últimos años con este tipo de denuncias en contra de seguidores abiertos y públicos del gobierno nacional es que los procesos se quedan apenas en una etapa preliminar.