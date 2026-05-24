BOGOTÁ

Hijo del hombre que resultó herido tras caer en su vehículo desde el segundo piso del Club El Nogal reveló hipótesis sobre el accidente

Se conocieron nuevos detalles sobre el accidente que ocurrió el sábado 23 de mayo, en el norte de Bogotá.

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Redacción Nación
24 de mayo de 2026 a las 8:23 a. m.
El accidente fue difundido rápidamente en redes sociales.
El accidente fue difundido rápidamente en redes sociales. Foto: Screenshot 'x'

En las inmediaciones del Club El Nogal, ubicado en el norte de Bogotá, se registraron escenas de gran preocupación luego de un inesperado incidente que sorprendió a habitantes, visitantes y peatones del sector.

Accidente en el Club El Nogal: carro cayó desde un parqueadero, esto es lo que se sabe

Según la información preliminar divulgada hasta el momento, un vehículo se precipitó desde el segundo nivel de un parqueadero y terminó invertido sobre un área peatonal adyacente a la edificación.

Las fotografías compartidas en plataformas digitales evidencian el automóvil totalmente volcado entre áreas verdes y elementos del mobiliario externo del club, mientras numerosos testigos contemplaban la situación con sorpresa.

Las autoridades policiales atendieron el incidente en el club El Nogal
Las autoridades policiales atendieron el incidente en el club El Nogal Foto: X/@PasaenBogota

Asimismo, el intenso ruido ocasionado por la colisión puso en alerta a las personas que permanecían en las inmediaciones del sitio y provocó instantes de tensión e incertidumbre respecto a las posibles repercusiones del siniestro.

La Unidad Investigativa del diario El Tiempo logró establecer que la persona fallecida corresponde a Cristian Gregorio Rodríguez, de 71 años.

Durante declaraciones entregadas a Caracol Noticias, el hijo de Rodríguez dio a conocer nuevos pormenores acerca de cómo se presentó el siniestro en Chapinero.

Según relató al noticiero, al parecer todo ocurrió después de que su padre “perdiera el control del carro por problemas mecánicos”.

“Ya estaba finalizando el parqueo cuando el carro, de alguna forma, según él me indicó, tuvo un problema en la caja o algo así, y se aceleró y se fue hacia atrás”, manifestó.

Bomberos Bogotá informó que, luego de rescatar al conductor del vehículo, el hombre recibió asistencia prehospitalaria y posteriormente fue trasladado en ambulancia a la Clínica Country.

El Tiempo pudo establecer que Rodríguez presentó un trauma craneoencefálico leve, además de una herida abierta en la cabeza.

En conversación con CityTV, su hijo relató que logró comunicarse con su padre, quien aseguró “estar tranquilo”.

“Afortunadamente, él se encuentra en un estado estable. Está en la Clínica Country. Parece que tuvo una herida, según indican, de 4 cm en la cabeza (...). Le están haciendo una valoración. Yo hablé con él; él estaba tranquilo. Me dijo, pues, que viniera, que revisara este procedimiento”, aseveró.

Por su parte, el Club El Nogal informó, a través de un comunicado dirigido a sus socios, que la emergencia estaba siendo atendida de manera coordinada junto con los organismos de apoyo y las autoridades competentes.