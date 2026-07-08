Nación

Así fue la instalación de la mesa técnica en la Contraloría con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo

En la reunión se entregaron varios informes por parte de los contralores delegados.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
8 de julio de 2026 a las 4:49 p. m.
El vicepresidente electo José Manuel Restrepo participó en la mesa técnica en la Contraloría General.
El vicepresidente electo José Manuel Restrepo participó en la mesa técnica en la Contraloría General. Foto: Contraloría General

En la tarde de este miércoles, 8 de julio, se instaló en la sede central de la Contraloría General, en el occidente de Bogotá, la mesa técnica junto al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abonando.

En la reunión, el vicepresidente recibió por parte del contralor general encargado Carlos Enrique Salgado Betancourt, un extenso informe sobre varios temas que ha estudiado el organismo de contol fiscal en los últimos cuatro años.

En el encuentro participado la minsitra de Educación designada, Viviane Morales Hoyos.

En desarrollo...