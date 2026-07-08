Así fue la instalación de la mesa técnica en la Contraloría con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo

En la tarde de este miércoles, 8 de julio, se instaló en la sede central de la Contraloría General, en el occidente de Bogotá, la mesa técnica junto al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abonando.

"La autoridad electoral competente ya se pronunció: el presidente electo es Abelardo De la Espriella". Vicecontralor general, Carlos Salgado, se pronunció sobre la suspensión del empalme. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/QY8o8ak8Jz — Revista Semana (@RevistaSemana) July 7, 2026

En la reunión, el vicepresidente recibió por parte del contralor general encargado Carlos Enrique Salgado Betancourt, un extenso informe sobre varios temas que ha estudiado el organismo de contol fiscal en los últimos cuatro años.

En el encuentro participado la minsitra de Educación designada, Viviane Morales Hoyos.

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