Este es alias Alfred del ELN, a quien el presidente electo le dio un ultimátum para que se entregue

Robinson Navarro Flórez, alias Alfred, lleva más de 30 años en la guerrilla del ELN , según indicaron fuentes militares. Alfred apareció recientemente en el radar de la prensa luego de que el presidente electo Abelardo De La Espriella, le diera un ultimátum para que se entregue a las autoridades.

General (r) Jorge Mora, será el ministro de Defensa del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: Paula López

Durante el primer empalme territorial en Norte Santander, De La Espriella lanzó un contundente mensaje contra Alfred.

“Aprovecho los micrófonos de los medios que nos acompañan para declarar a alias Alfred, del Frente Guerra Nororiental del ELN, y alias Andrey, del Frente 33 de las disidencias de las Farc, objetivos militares del Gobierno del Tigre; tienen un mes para entregarse, de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les va a caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, aseguró De La Espriella.

Alias Andrey, cabecilla de las disidencias de las Farc. Foto: Foto Guillermo Torres Reina

Sobre Alfred, fuentes militares indicaron que esta persona dentro de los últimos hechos criminales registra acciones de francotirador contra militares en convención Norte de Santander; lanzamiento de artefactos explosivos contra militares en Ocaña; el 29 de marzo del 2023 en una acción terrorista con explosivos el ELN asesinó a 10 militares y otros nueve resultaron heridos en el municipio de El Carmen.

Además las Fuerzas Militares le atribuyen la guerra frontal que hay entre el ELN y las disidencias de las Farc del frente 33 de alias Calarcá.

Es de anotar que alias Andrey, es mano derecha de alias Calarcá, jefe de las disidencias de las Farc que ha recibido múltiples beneficios jurídicos del gobierno de Gustavo Petro, en medio de la Paz Total.

Durante el gobierno Petro, el ELN se fortaleció según informes de inteligencia militar. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Esta semana, en una declaración que dio el presidente electo, afirmó que su administración, que empezará el próximo 7 de agosto: “Pondrá en marcha una nueva política frente a las organizaciones criminales, basada en el sometimiento a la justicia dentro del marco de la Constitución y la ley”.

De La Espriella recalcó: “A los violentos les envío un único mensaje, un ultimátum: sometimiento a la justicia a cambio de los beneficios que la ley concede. No habrá impunidad. No habrá territorios entregados. La Patria Milagro se recuperará entera”.