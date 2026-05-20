Cae capo del Clan el Golfo acusado de infiltrar a la fuerza pública para traficar armamento y recibir información confidencial

En Corozal, Sucre, cayó quien para la Armada Nacional es uno de los capos del Clan del Golfo en esa zona del Caribe colombiano.

Se trata de Javier Barrios Arrieta, alias Pluma Blanca, señalado de coordinar actos de extorsión, corrupción y tráfico de armamento para fortalecer las capacidades de esa organización narcotraficante.

Pluma Blanca, quien tiene 42 años, habría infiltrado en la Fuerza Pública con el propósito de adquirir armamento e información confidencial, dio a conocer la Armada Nacional.

Alias Pluma Blanca, cabecilla del Clan del Golfo detenido en Corozal, Sucre. Foto: Armada Nacional

Al ser capturado, las autoridades le incautaron más de 43 millones de pesos en efectivo, cuyo origen deberá explicar, sin embargo, se cree que ese dinero es producto de sus rentas ilícitas en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre y que era usado para infiltrar a las autoridades.

Los movimientos de este hombre, dio a conocer la fuente, eran seguidos de cerca desde hace más de un año, lo que hizo posible que fuera detenido en la mañana de este miércoles.

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“Las investigaciones judiciales adelantadas revelaron como este sujeto durante más de 15 años habría estado desarrollando actividades criminales orientadas al perfilamiento y captación de funcionarios públicos, así como de integrantes activos y retirados de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación y del Cuerpo Técnico de Investigación, a quienes al parecer les ofrecía dinero a cambio de obtener información reservada de carácter operacional y estratégico”, reveló la Armada.

Además, las autoridades creen que “no sólo estaría facilitando información que le permitiera fortalecer a este Grupo Armado Organizado, sino que también, al parecer, estaría coordinando actividades relacionadas con el tráfico y comercialización de armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares”.

Uno de sus enlaces, creen las autoridades, era alias “Chirimoya”, dado de baja por las autoridaes el 5 de abril de 2025 en el municipio de La Apartada en el departamento de Córdoba.

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Su papel habría sido clave para obtener información que le permitía al Clan del Golfo anticiparse a las operaciones militares, especialmente las de interdicción marítima evadiendo los controles en altamar.

También, habría logrado facilitar la consolidación de corredores estratégicos utilizados para el narcotráfico, el tráfico de armas y otras economías ilícitas en el sur de Bolívar y en los departamentos de Córdoba y Sucre, dijo la Armada.

Pluma Blanca, es señalado de traficar armas de corto y largo alcance para alias Jefferson, cabecilla de la estructura “Arístides Mesa Páez” de esa organización armada ilegal.

El arsenal era requerido para enfrentar a otros grupos al margen de la ley, especialmente con el Grupo Armado Organizado ELN, con quienes disputan el control ilegal de los corredores estratégicos hacia la subregión de los Montes de María.

Alias 'Chirimoya', uno de los jefes del Clan del Golfo, abatido en Córdoba. Foto: Redes sociales.

“Dicho armamento, estaría siendo coordinado por Grupos Delincuenciales Organizados asentados en la Alta Guajira y posteriormente enviados a integrantes de la subestructura “Erlin Pino Duarte” del Clan del Golfo, señaló la Armada.

Otra de las acciones delincuenciales que se le atribuyen es consolidar una estructura regional dedicada al recaudo, y administración de capitales ilícitos provenientes del narcotráfico, la extorsión, el contrabando, la minería ilegal, el tráfico de armamento y otras economías ilegales en los departamentos de Córdoba y Sucre, expresó la Armada.

“Además, estaría ejerciendo presión sobre contratistas públicos y privados para obtener rentas destinadas al sostenimiento financiero de este grupo narco criminal”, añadió.

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Pluma Blanca fue trasladado hasta Cartagena, donde se adelantará su judicialización y responda por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.