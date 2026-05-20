Terror en Atlántico: colegios suspendieron clases ante amenaza de banda criminal que hace la paz con el Gobierno Petro

Algunos colegios situados en el municipio de Soledad, Atlántico, suspendieron las clases este miércoles, 20 de mayo, tras un panfleto amenazante que llegó por parte de la banda criminal de Los Pepes al mando de Digno José Palomino Rodríguez, quien está en negociación de la polémica paz urbana con el gobierno de Gustavo Petro.

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Las instituciones educativas afectadas son la Institución Educativa Miguel Antonio Caro (INEM), la Institución Educativa Técnico Industrial Blas Torres De La Torre (ITIDA), el Colegio Politécnico y el Francisco José De Caldas, hasta donde llegó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Digno Palomino, máximo cabecilla de la peligrosa banda de Los Pepes. Foto: POLICÍA NACIONAL

Y es que uno de los mensajes que se conocieron por medio de las redes sociales, donde realizan esta amenaza, es: “Buenas tardes, comunicado directo a toda Barranquilla y el Atlántico, Malambo y Soledad. Mañana estará toque de queda; todo el que salga de su casa después de las 9 de la mañana, sea inocente el que sea, va a morir. Colaboradores de los costeños, todos se van a morir. Ya saben. Att.: comandante Manuel”.

Entretanto, Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que han activado todos los protocolos necesarios para atender estos casos.

“Se activa la ruta de acompañamiento escolar para la circulación de estos panfletos, se adelantan verificaciones preliminares que son con nuestras capacidades del Gaula de la SIJIN de la inteligencia para verificar la veracidad de estos panfletos”, dijo el oficial en diálogo con Emisora Atlántico.

Panorámica de Soledad, Atlántico. Foto: cortesía

También señaló que las especialidades de la Policía trabajan en este caso que ha generado temor entre las comunidades.

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“Hay cuatro grupos de diferentes especialidades en los colegios haciendo presencia para la tranquilidad de los estudiantes y los padres de familia que manden a sus niños a estudiar y los muchachos a que vayan a hacer sus actividades académicas”, agregó el oficial.

La situación del orden público en el Atlántico sigue siendo compleja pese a los esfuerzos que vienen adelantando en los municipios y en la ciudad de Barranquilla.