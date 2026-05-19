Alerta en Barranquilla: Policía verifica supuestos explosivos en puente de la Cordialidad

Este martes, 19 de mayo, las autoridades en Barranquilla amanecieron en máxima alerta por la aparición de supuestos elementos cargados con explosivos. En este momento, el grupo antiexplosivos de la Policía Metropolitana revisa uno de estos supuestos artefactos sobre el puente de la Cordialidad.

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“Es una bolsa lo que nos reportaron. Estamos revisando a ver qué se encuentra porque con los explosivos uno nunca puede dejar todo al descarte desde el primer momento”, explicó una fuente de la Policía a SEMANA.

Policía verifica este paquete en el puente de la Cordialidad en Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

Lo que se ha confirmado hasta el momento es que el tráfico vehicular en este punto de Barranquilla se encuentra al colapso por motivos de seguridad, mientras que las autoridades analizan qué es lo que está sucediendo.

“Lo que empezaron a decir es que había una bomba y fue donde llamaron a la Policía, que llegaron a comprobar el tema porque hoy Barranquilla, el Atlántico, bueno, todo el país, vive una cuestión muy jodida con la seguridad”, dijo un usuario del transporte público.

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Más temprano, en la urbanización Villa Olímpica, en Galapa, área metropolitana de Barranquilla, encontraron un cilindro que generó terror entre la comunidad porque tenía el nombre de Los Pepes, la temida organización criminal al mando de Digno José Palomino Rodríguez, quien negocia la polémica paz con el gobierno de Gustavo Petro.

En este punto encontraron el cilindro con el nombre de la banda de Los Pepes. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Hubo miedo porque imagínese que digan que hay un cilindro bomba en el barrio; es claro que genera miedo, pero la Policía lo descartó, o sea, sí estaba, pero no contenía explosivos”, dijo un líder social a SEMANA que prefirió hacerlo bajo el anonimato por temas de seguridad.

Hasta el momento, no hay información oficial por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla frente a estos hechos que colocan en jaque la seguridad de toda la ciudadanía que hoy sigue reclamando mayor seguridad pese a los esfuerzos de las autoridades.