Tres pueblos a menos de una hora de Barranquilla que sorprenden con sus playas, historia y arquitectura colorida

Barranquilla se ha consolidado como una de las ciudades más turísticas y llamativas para los viajeros. Quienes llegan hasta la capital del Atlántico tienen la posibilidad de descubrir un destino alegre y vibrante, reconocido por su riqueza cultural y su tradición caribeña.

Turismo en el Atlántico: conozca los destinos para todos los gustos que ofrece este departamento

Su principal atractivo es el Carnaval de Barranquilla, una de las celebraciones más importantes de Colombia, pero la ciudad ofrece mucho más: gastronomía típica, música, arquitectura, museos, espacios culturales y lugares como el Gran Malecón, desde donde se puede disfrutar el río Magdalena.

Además, su ubicación permite combinar el recorrido urbano con escapadas a destinos cercanos que son ideales para pasar un fin de semana diferente. Entre las opciones están: Puerto Colombia, Usiacurí y Tubará.

Puerto Colombia y sus lindas playas

Este destino se encuentra a solo 20 minutos de Barranquilla. Es un lugar reconocido por su oferta de playas, su historia y una amplia variedad de lugares que vale la pena conocer. De acuerdo con la Alcaldía Municipal, las playas son uno de sus principales atractivos.

Este es uno de los destinos imperdibles cerca de Barranquilla. Foto: Alcaldía Municipal de Puerto Colombia/API.

Puerto Colombia tiene 18 kilómetros de playas sobre el mar Caribe y sus balnearios son muy apetecidos. En la oferta se incluyen las playas de Sabanilla, Salgar, Pradomar, Miramar y Muelle. A lo largo de las mismas se ubican áreas de descanso y diversa infraestructura para la prestación de servicios para los turistas.

También están el Muelle de Puerto Colombia, que se ha consolidado como un gran atractivo turístico y referente histórico en el municipio y la Plaza Francisco Javier Cisneros, un espacio de 30.000 metros para el disfrute de todos los lugareños y visitantes.

A una hora de Barranquilla: la playa del Caribe que ha sido reconocida internacionalmente; es un destino imperdible

El colorido Usiacurí

A menos de una hora de la capital del Atlántico se encuentra Usiacurí, reconocido como de los municipios más encantadores y llamativos de este departamento, el cual llama la atención por sus techos decorados con coloridas pinturas de aves de la región, numerosos talleres de artesanías que se encuentran a lo largo de sus calles y la calidez de sus habitantes.

Usiacurí es uno de los pueblos más coloridos del Atlántico. Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo / Cortesía

Además, este pueblo guarda una estrecha relación con el poeta colombiano Julio Flórez, quien vivió allí y se caracteriza por sus calles inclinadas y escaleras decoradas, que embellecen sus espacios y aportan un atractivo especial a sus recorridos.

Tubará, un destino de naturaleza y miradores

A solo 45 minutos de Barranquilla también está Tubará, un lugar perfecto para conectarse con la naturaleza y disfrutar de lindos paisajes. Son diversos los atractivos con los que se encuentran allí los viajeros.

Parque mirador de Tubará, uno de los principales atractivos de este municipio. Foto: Gobernación del Atlántico/API.

Por ejemplo, está el Parque Mirador Tubará, ubicado en la parte alta del municipio y reconocido por ofrecer una de las vistas panorámicas más llamativas de la zona. Desde este punto es posible contemplar el paisaje natural del territorio y, en días despejados, obtener una amplia panorámica de Barranquilla.

Así mismo, los viajeros pueden disfrutar de Puerto Velero, un destino de playa que combina el entorno natural con espacios ideales para el descanso y la recreación. De esta forma, los viajeros pueden disfrutar del paisaje, relajarse junto al mar y realizar diferentes actividades acuáticas en un entorno turístico que ofrece comodidad y servicios.