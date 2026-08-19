El destino tolimense donde los dulces de arequipe, brevas y duraznos deleitan el paladar de los viajeros

El Tolima es un destino que les permite a los viajeros disfrutar de montañas, ríos, páramos, paisajes cafeteros y una gran riqueza natural. Este departamento ofrece destinos para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza, desde el Parque Nacional Natural Los Nevados y sus paisajes de alta montaña hasta municipios como Murillo, Honda, Mariquita y Prado, cada uno con atractivos particulares.

Así es el pueblo del Tolima donde se come el mejor viudo de capaz, un destino con historia y riqueza cultural

Allí también es posible disfrutar de su riqueza cultural y gastronómica, estrechamente ligada a las tradiciones de la región andina. Su identidad se refleja en la música, las fiestas, las artesanías y platos como la lechona tolimense, el tamal y el viudo de pescado, que forman parte de su patrimonio culinario.

En la lista de posibilidades para visitar se encuentra Alpujarra, un destino ubicado a un poco más de tres horas de Ibagué y que es ideal para quienes disfrutan de los dulces y postres, según información de la Gobernación del Tolima.

Alpujarra tienen varios destinos turísticos que se pueden visitar. Foto: Tomada: Tolima Turismo

Si bien es un lugar que se identifica con los sabores y sazones de la cocina tolimense, con lechona y tamales, allí los viajeros también pueden deleitarse con bizcochos, dulces de arequipe, brevas, duraznos, vinos de agraz, quesos, almojábanas, envueltos de maíz y buñuelos, productos que siempre están disponibles para agradar el gusto de los visitantes.

El municipio del Tolima que tiene su propia piscina natural de agua caliente, destino ideal para los amantes de la naturaleza

¿Qué se puede hacer en este destino?

Si bien Alpujarra no es uno de los destinos de los que tradicionalmente se escuche hablar, lo cierto es que tiene varios lugares de interés para los viajeros. Por ejemplo, está la Piscina los Ameses, un lugar donde se puede disfrutar del colorido de la naturaleza, embellecido con una demarcación en piedras pintadas que realzan el sitio y facilitan el desplazamiento por el sitio. Este espacio cuenta con un parque infantil, lo que facilita los planes familiares. Está ubicado a solo 40 minutos del casco urbano.

Una opción más para visitar es el Balneario Manga Falsa, un espacio especial para disfrutar de un baño con agua fresca y corriente natural y aprovechar un paseo en familia. Está a una hora de la cabecera municipal.

Palacio Municipal en Alpujarra, departamento del Tolima. Foto: Tomada: Gobernación de Tolima

A 30 minutos del pueblo se encuentra también la Finca San Pedro, que ofrece una linda vista y tiene una vivienda de estilo colonial con una estructura típica de dos pisos, que se realza por sus elegantes balcones rodeados con chambranas y fuertes columnas de donde se sostienen lindos helechos. Es un escenario especial para descansar y tener contacto con la naturaleza.

Para los amantes de las termales, en Alpujarra hay un sitio con estas características. Se trata de Termales Agua Caliente, un centro turístico ubicado en la vereda Los Medios, donde los viajeros disfrutan de un ambiente tranquilo, aprovechando las bondades de la naturaleza. La información oficial indica que es muy fácil llegar, haciendo un recorrido por la vía que conduce a Neiva.