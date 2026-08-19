Cruda verdad de los desmayos de Jamal Musiala, por jefe del Bayern Múnich: “Una tragedia”

Conmoción ha generado en el mundo del fútbol ver cómo Jamal Musiala se ha desplomado durante dos partidos seguidos con Bayern Múnich.

La primera vez fue el fin de semana pasado y la segunda el martes, ambos en medio de compromisos de pretemporada que tenía el cuadro alemán.

Luego de ese segundo episodio, el mismo Jamal salió a explicar cuál era la complicación de salud que lo aquejaba: “Unas crisis de ausencia breves y temporales —pero altamente tratables— causadas por una disfunción neurológica”, escribió revelando el diagnóstico médico.

Jamal Musiala, mediocampista ofensivo del FC Bayern Múnich. Foto: Getty Images

“Estas pueden provocar incidentes como los ocurridos recientemente, por ejemplo, en el partido contra el Leipzig o en el encuentro en Heidenheim. Sé que a primera vista pueden parecer alarmantes, pero para mí, actualmente, son simplemente parte de mi vida cotidiana”, agregó.

A pesar de que el mismísimo Musiala haya hablado, en las últimas horas el presidente de honor del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß, calificó de “tragedia” lo que está pasando con su delantero.

Desconcierto total

Al interior del cuadro germano no parece haber tanta tranquilidad por lo que le viene sucediendo a Musiala.

En una reciente entrevista, el directivo en mención ha declarado a ‘Sky/RTL’ que temen por la salud de Jamal: “Llevábamos tiempo al tanto de los problemas, pero ahora ocurrió por primera vez en el campo contra el Leipzig y fue evidente para todos”.

“En ese momento pensamos: ‘bueno, si no vuelve a ocurrir tan pronto, la medicación que está tomando le ayudará’. Pero el hecho de que volviera a suceder cuatro días después, de la misma manera, me dejó completamente impactado”, señaló sobre lo seguido que se han presentado los desmayos.

Sin titubear, calificó como “tragedia” lo que le pasa a la joya alemana: “Lo esperábamos todo, pero no esta acumulación de problemas. Es una tragedia, especialmente para Jamal”.

Ha sido tan impactante para Hoeneß, que este asegura que ya se le ha convertido en una preocupación suya durante día y noche por no saber cómo tratarla.

Así reaccionó públicamente Luis Díaz al nuevo desmayo de Jamal Musiala en Bayern Múnich

Espantosa lesión de Musiala en el Mundial de Clubes: imagen asusta y da la vuelta al mundo

“Siempre hubo indicios y, ocasionalmente, uno o dos problemas, pero nunca se produjeron en nuestro club. Por lo tanto, no estuvimos muy involucrados. No sé si alguna vez ocurrió en los entrenamientos. Nuestro personal, con razón, mantiene esa información en secreto. Me acuesto pensando en él y me levanto pensando en él”, confesó.

De cara al futuro cercano, el jefe del Bayern Múnich ha dicho que deberán encontrar un plan: “Sinceramente, estamos bastante desconcertados en este momento. No hemos podido prepararnos para esto. Primero tenemos que aprender a afrontar esta situación”.

También ha aceptado que no se le prestó la suficiente atención y por eso ahora temen de más: “Nunca lo investigamos a fondo. Siempre creemos que Jamal comenzará una nueva etapa después del Mundial. Ocurrió en el primer partido, lo que, por supuesto, nos pilló desprevenidos”.

“Rara vez me quedo sin palabras, pero primero necesitamos tantear el terreno en esta situación”, concluyó sabiendo que deberán ser más precavidos.

El próximo fin de semana los de Múnich empiezan su temporada de manera formal. Será en el juego de Supercopa de Alemania vs. Borussia Dortmund. Se espera ver cómo evoluciona Jamal y si será tenido en cuenta por Vincent Kompany.