Por medio de la red social X, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, anunció el avance del último puente de la polémica y retrasada obra de la Gran Vía en el Corredor Universitario en Puerto Colombia, pero varios usuarios los cuestionaron por las demoras.

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“En una operación clave, se fundió el concreto de alta resistencia en la estructura para la rotonda del deprimido, conformada por cinco columnas y una altura promedio de 6,5 metros. De igual manera, se niveló el acero para garantizar un buen drenaje del agua sobre el paso elevado”, dijo el mandatario de los atlanticenses.

Esta persona le dijo: “¿Y ahora qué quiere, que el pueblo del Atlántico lo aplauda, señor Verano?, cuando eso es una obra que está superatrasada y usted con su paquidermia perjudicó a cientos de comerciantes; deje tanto show y entregue esa obra lo antes posible”.

En materia económica, uno de los más afectados es Centro Comercial Le Champ, donde a muchos negocios les ha tocado cerrar sus puertas porque las personas no pueden llegar por las obras demoradas de la zona. Ya son 17 comercios que han cerrado. “Desafortunadamente, otro local cerró sus puertas. Esta vez fue Ísimo, una tienda muy importante para nosotros. El bajo tránsito de personas, la falta de clientes y las pésimas condiciones de las vías de acceso están afectando gravemente la actividad comercial”, afirmó Karol De La Torre en diálogo con Caracol Radio. Al mismo tiempo, dijo: “Sabemos que una obra de esta magnitud requiere tiempo, pero necesitamos soluciones que permitan el acceso al centro comercial. Cada día que pasa se pierden empleos, ingresos y oportunidades para decenas de familias que dependen de estos negocios”. Y es que, en medio de toda esta polémica, el gobernador Verano ha dicho que esta obra sería entregada en el mes de octubre. Ahora, solo esperan que el mandatario departamental cumpla con su palabra.