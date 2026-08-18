Crisis de basuras en Santa Marta y sus habitantes exigen acciones al alcalde Pinedo: “Es insoportable”

Desesperados se encuentran los residentes de la ciudad de Santa Marta, en Magdalena, por la no recolección de basuras por parte de la empresa correspondiente.

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Los habitantes de esta ciudad le dijeron a SEMANA que el olor “es insoportable” y que es poco lo que las autoridades hacen para traer soluciones de fondo.

Luz Ayda Gómez, quien es una de las afectadas, le contó a este medio de comunicación el calvario que le ha tocado vivir. Además, sostuvo que durante los últimos meses la frecuencia en la recolección habría disminuido considerablemente.

“Desde hace más o menos unos cinco años fue intervenida por el Gobierno Nacional Essmar, que es la encargada de todo el tema de acueducto, aseo y demás en la ciudad. A partir de ese momento hemos visto un empeoramiento en la recolección de basuras”, relató.

Piden solución al alcalde Carlos Pinedo. Foto: Suministrada a SEMANA.

Hasta cuatro días demoran las basuras en las calles, lo que genera fuertes olores que afectan la salud pública.

“Esta situación hace menos de un año ha sido peor, porque ya la recolección de basura no se hace diaria, sino que se hace cada tres o cada cuatro días. Y esto ya está teniendo un tema de salud pública, porque cambiaron los contenedores a unos contenedores gigantes, que lo que hacen es que, hasta que no se llenen esos tanques de basura, la basura no es recogida”, aseguró.

Gómez dio a conocer que junto con otros vecinos han adelantado mecanismos administrativos con el fin de poder buscar una solución con las instituciones, pero esto no ha sido posible.

“Nosotros hemos puesto derechos de petición ante la Alcaldía, ante la Gobernación. La Gobernación dice que es tema de la Alcaldía. La Alcaldía dice que no puede hacer nada porque Essmar había sido intervenida por el Gobierno Nacional”, sostuvo.

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En medio de ese panorama, la ciudadana pidió que los cambios administrativos relacionados con Essmar se vean reflejados en acciones visibles para mejorar la prestación del servicio, recuperar los espacios afectados y establecer estrategias de separación adecuada de residuos.

“Todavía no se ve la primera acción para limpiar andenes, para que la gente sepa cómo reciclar y, segundo, para que se cambie ese sistema de las canecas, que realmente es inoficioso, no sirve ese sistema, y que realmente haya una cultura de limpieza y que no afecte ya, como estamos viendo, a la salud pública”, expresó.

Al alcalde Pinedo también le hicieron una petición: “Nosotros ya estamos cansados de tantos anuncios protocolarios, de tantos eventos y entregas y demás, que eso no resuelve el problema de la ciudadanía. La ciudadanía no quiere anuncios de cinta; la ciudadanía realmente quiere mejor calidad de vida”.