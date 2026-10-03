Emergencia en Santa Marta: fuerte oleaje provoca volcamiento de lancha con pasajeros en Playa Blanca

Una lancha que transportaba pasajeros se volteó este sábado en el sector de Playa Blanca, en El Rodadero, debido al fuerte oleaje que se registra en la zona. El incidente generó momentos de tensión entre los ocupantes de la embarcación y las personas que se encontraban en el sector.

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De acuerdo con la información preliminar, la lancha navegaba con varios pasajeros a bordo cuando las condiciones del mar provocaron que la embarcación perdiera estabilidad y terminara volcada. Los ocupantes quedaron en el agua mientras se adelantaban las maniobras correspondientes para atender la situación.

#SantaMarta | Debido al fuerte oleaje una lancha se volteó con sus pasajeros a bordo en el sector de Playa Blanca, Rodadero, hasta el momento no se reportan personas lesionadas.



Vía: @gissellcampoaco pic.twitter.com/D3kwHgDzl1 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 3, 2026

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas como consecuencia del incidente. Las autoridades y organismos encargados de la atención de emergencias permanecen atentos a la situación y a la evolución de las condiciones marítimas en este reconocido sector turístico de Santa Marta.

El fuerte oleaje ha generado preocupación entre turistas, residentes y operadores de servicios náuticos, especialmente por el riesgo que representa para las embarcaciones que realizan recorridos hacia las diferentes playas de la zona.

Playa Blanca es uno de los destinos turísticos más visitados del área del Rodadero y diariamente recibe numerosas embarcaciones que transportan turistas. Por esta razón, las condiciones del mar son un factor determinante para garantizar la seguridad de los pasajeros y tripulantes.

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Ante este tipo de situaciones, las autoridades marítimas recomiendan a los operadores de embarcaciones verificar las condiciones meteorológicas y del mar antes de iniciar cualquier recorrido, además de cumplir estrictamente con las medidas de seguridad establecidas para el transporte de pasajeros.

Lancha volcada en Santa Marta. Foto: Tomado de @UltimaHoraCR

Por ahora, se espera que las autoridades entreguen un reporte oficial con mayores detalles sobre lo ocurrido, el número de personas que se encontraban a bordo de la lancha y las circunstancias exactas que llevaron al volcamiento.

Mientras avanzan las labores de atención y verificación, se mantiene la recomendación de actuar con precaución en las zonas marítimas y evitar ingresar al agua o realizar desplazamientos en embarcaciones cuando las condiciones del mar representen un riesgo para la seguridad.