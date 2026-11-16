Juez deja libre a la esposa de alias Pinocho, máximo jefe de las Autodefensas

El juez Quinto Penal del Circuito de Santa Marta anuló la decisión con la que impusieron medida de aseguramiento intramural a Yolima Johana Murgas Guzmán, quien es la compañera sentimental de Freddy Castillo, alias Pinocho, máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que delinquen en Magdalena, La Guajira y parte del Cesar.

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Lo que ha llamado la atención después de esta polémica decisión del togado es quién es el abogado que ha defendido a varios integrantes del grupo antes mencionado, pero también a otros peligrosos criminales del Caribe colombiano.

Yolima Johana Murgas Guzmán fue capturada durante uno de los seis allanamientos realizados en Santa Marta y Ciénaga, según las autoridades. Foto: X: @ABDELAESPRIELLA

Se trata de Cristian Morelli, de 29 años de edad, quien también ha defendido a criminales como Digno José Palomino, máximo cabecilla de Los Costeños, que estaba negociando la paz con el gobierno de Gustavo Petro, pero que, por las investigaciones de SEMANA donde se revelaron varias jugadas debajo de la mesa, este no tuvo éxito y terminó en una escalada de violencia en el Atlántico.

Cristian Morelli, abogado de Digno Palomino. Foto: Suministrado a SEMANA.

También defendió a José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias Cholo, otro cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que fue abatido por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, pero que fue capturado en la era de Petro, pero dejado en libertad.

De igual manera, defendió al sanguinario Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, integrante de ese mismo grupo armado en una operación milimétrica de comandos especiales de la Policía Nacional, el 4 de septiembre de 2026.

Alias Pinocho y alias Bendito Menor. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: API

Asimismo, estaba al frente del polémico caso de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien fue extraditado a Estados Unidos por su accionar delictivo internacional.

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Este medio de comunicación pudo establecer que figura como abogado de Jaime Vives, actual presidente de Coljuegos, señalado de violencia intrafamiliar en contra de su anterior pareja sentimental.

SEMANA consultó con varias fuentes judiciales en el Magdalena y lo único que confirmaron era que es hijo de Edgar Morelli Ceballos, un abogado litigante de Santa Marta, quien parece no haber tenido éxito, pues solo fue juez penal de manera provisional.