Carolina Restrepo advirtió a quienes buscan frenar renovación del ICBF: “A veces pienso que no he sido lo suficientemente clara”

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, defendió públicamente el proceso de renovación que adelanta la entidad y aseguró que continuará ejecutándose, pese a las presiones, cuestionamientos e inconformidades que puedan surgir de sectores interesados en mantener las condiciones de contratación anteriores.

Directora del ICBF dice que la entidad “no es bolsa de empleo” y habla de intereses de quienes buscan contratos

A través de una publicación en su cuenta de X, Restrepo envió un mensaje contundente a quienes, según indicó, estarían intentando frenar los cambios institucionales.

“Si usted cree que puede frenar la renovación del ICBF, se equivoca”, manifestó la funcionaria, al dejar claro que la transformación de la entidad responde a una instrucción directa del presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

A veces pienso que no he sido lo suficientemente clara. Si usted cree que puede frenar la renovación del @ICBFColombia , se equivoca. Pueden gritar, patalear, intrigar y ejercer toda la presión que quieran, no lo van a lograr. Tenemos claro lo que vamos a hacer. El presidente me encomendó renovar el ICBF y esa renovación ya está en marcha. Y se lo repito, señor, señora, haber contratado antes con el ICBF no le da a nadie un derecho adquirido a un nuevo contrato. Al equipo que me acompaña y a mí no nos importa su color político, lo único que nos importa es que usted demuestre que puede servir con excelencia a la niñez de nuestro país. Eso es lo que estamos exigiendo al escoger a nuestros contratistas y vamos a seguir exigiéndolo y verificando que se cumpla, contra viento y marea. No se desgaste. — Carolina Restrepo Cañavera (@carorestrepocan) November 16, 2026

La directora sostuvo que el proceso ya está en marcha y que no dará marcha atrás frente a las presiones que puedan presentarse.

En su pronunciamiento mencionó posibles acciones como reclamos, intrigas y diferentes formas de presión, pero insistió en que ninguna de ellas impedirá avanzar con los objetivos trazados para renovar el funcionamiento del instituto.

Uno de los puntos centrales del mensaje estuvo relacionado con la contratación de operadores y contratistas. Restrepo fue enfática al señalar que haber tenido contratos anteriores con el ICBF no representa un derecho adquirido para continuar vinculados a la institución mediante nuevos acuerdos.

“Señor, señora, haber contratado antes con el ICBF no le da a nadie un derecho adquirido a un nuevo contrato”, expresó.

Con esta afirmación, la funcionaria reiteró que los procesos de selección deben responder a criterios de capacidad, calidad y cumplimiento, y no a relaciones previas con la entidad o afinidades políticas.

En ese sentido, aseguró que su equipo de trabajo no tendrá en cuenta el color político de los aspirantes a contratar, sino su capacidad para prestar servicios con excelencia en beneficio de los niños, niñas y adolescentes del país.

“Lo único que nos importa es que usted demuestre que puede servir con excelencia a la niñez de nuestro país”, señaló.

Restrepo también advirtió que las exigencias establecidas durante los procesos de selección no se limitarán a los requisitos iniciales, pues la administración continuará verificando que los contratistas cumplan efectivamente con las obligaciones y estándares establecidos.

Carolina Restrepo, directora del ICBF. Foto: Cristian Bayona

El pronunciamiento deja ver que la renovación del ICBF contempla una revisión de las dinámicas de contratación y de los criterios utilizados para escoger a quienes prestan servicios a la institución.

ICBF anuncia nuevos acuerdos para atender a más de 62.000 niños de primera infancia

Finalmente, la directora reiteró que mantendrá el rumbo de los cambios institucionales, incluso frente a las resistencias que puedan generarse.

Su mensaje apunta a establecer que la prioridad de la administración será garantizar servicios de calidad para la niñez colombiana, por encima de intereses particulares o compromisos derivados de contrataciones anteriores.