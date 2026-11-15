ICBF anuncia nuevos acuerdos para atender a más de 62.000 niños de primera infancia

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) destinará cerca de $205.000 millones a una estrategia que busca ampliar y fortalecer la atención de niños durante sus primeros años de vida.

La iniciativa contempla 23 convenios en seis departamentos del país, con los que se espera beneficiar a más de 62.000 menores a través de 528 unidades de servicio.

Directora del ICBF dice que la entidad “no es bolsa de empleo” y habla de intereses de quienes buscan contratos

Los recursos se distribuirán en municipios de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Magdalena y Valle del Cauca. Allí se desarrollarán acciones dirigidas a mejorar las condiciones en las que los niños reciben acompañamiento, alimentación, educación inicial y protección.

¿En qué se invertirán los recursos del ICBF?

De acuerdo con la información entregada por el Instituto, los acuerdos permitirán fortalecer distintos aspectos de la atención. Entre ellos están el seguimiento al estado nutricional de los menores, las actividades pedagógicas, la prevención de situaciones de violencia y el mejoramiento de los espacios donde funcionan las unidades de servicio.

También se busca que las familias tengan una participación más cercana en el proceso de desarrollo de los niños y que exista un mayor acompañamiento por parte de las personas encargadas de su cuidado.

El ICBF busca mejorar los espacios de atención y fortalecer el acompañamiento que reciben los niños. Foto: ICBF

La directora de Primera Infancia del ICBF, Nasly Hoyos, explicó que el trabajo conjunto con las autoridades locales y otras organizaciones será fundamental para avanzar en estos propósitos.

“En el Instituto articularemos esfuerzos y uniremos lazos con las autoridades locales y todas las entidades que quieran aportar al fortalecimiento de la garantía de los derechos de la primera infancia y al cierre de brechas sociales”, afirmó Hoyos.

La funcionaria agregó que estos esfuerzos hacen parte del propósito de fortalecer el papel de la institución en la protección de los derechos de los menores.

Los departamentos y municipios beneficiados

La estrategia tendrá presencia en diferentes localidades. En Antioquia incluye municipios como Medellín, Envigado, Itagüí, Cáceres y Guatapé. En Atlántico contempla a Barranquilla, Galapa, Sabanagrande y Campo de la Cruz.

Por su parte, Magdalena tendrá cobertura en Santa Marta, Fundación y El Banco; mientras que en Bolívar se desarrollarán acciones en Villanueva, Clemencia y Santa Rosa de Lima.

Santa Marta, Medellín y Barranquilla están entre las ciudades y localidades incluidas en la estrategia. Foto: Getty Images

En Cauca los convenios llegarán a Guachené y Piamonte, y en Valle del Cauca a Candelaria.

Según el ICBF, la atención está dirigida a la población desde la gestación hasta los cinco años, una etapa en la que el acompañamiento familiar, la nutrición y los entornos seguros son fundamentales para el desarrollo infantil.