En video, la cara de alias Primo Gay al ver a Abelardo De La Espriella: el presidente hasta hizo una videollamada

Luego de la captura de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, señalado de haber sido jefe del frente 36 de las disidencias de alias Calarcá, el presidente Abelardo De La Espriella llegó hasta Montería, donde el criminal se encontraba en poder de las autoridades.

Abelardo De La Espriella encaró a Primo Gay y le anticipó que irá al ‘buque cárcel’: “Está asustado, ni siquiera da la cara”

Uñates López, de 24 años, era uno de los más buscados del departamento de Antioquia. Precisamente, lo señalan de haber matado al periodista Mateo Pérez y participado en el ataque que dejó 13 policías muertos en Amalfi.

Tras ser capturado, el jefe de Estado lo encaró. En el video se ve que estaba esposado y sujetado a una baranda metálica. Tan pronto le habló De La Espriella, este le esquivó la mirada.

El presidente Abelardo De La Espriella encaró a Primo Gay, jefe de las disidencias de las Farc capturado en Antioquia, y anticipó que será uno de los reclusos del 'buque cárcel'. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/HwzI79fRLA — Revista Semana (@RevistaSemana) November 15, 2026

Mientras tanto, el presidente lo llamó “porquería” y le recordó su participación en el asesinato de los 13 policías en Amalfi y el crimen del periodista Mateo.

“Miserable, asesino, despreciable. Miren cómo está asustado, ni siquiera da la cara. Él sabe lo que se le viene”, le dijo De La Espriella a Primo Gay, mientras este evitaba mirarlo.

“Se le borró la sonrisa”: el mensaje del gobernador de Antioquia tras la captura de alias Primo Gay

El jefe de Estado también recordó que alias Primo Gay tiene una historia criminal de más de una década.

“Este tipo creyó que iba a quedar impune después de matar a nuestros policías, soldados y a la población civil. Asesino de asesinos. Te cayó todo el poder de la ley. Bienvenido a la Patria Milagro. Este es candidato para el barco; lo vamos a meter a altamar, a donde no llegue ni la señal de la Santa Cruz”, le continuó diciendo De La Espriella al criminal.

“La muerte de su hijo no va a quedar impune”

Posteriormente, el presidente De La Espriella hizo una videollamada. Se comunicó con la mamá de un uniformado que fue asesinado por alias Primo Gay.

“La muerte de su hijo no va a quedar impune, ya capturamos a ese bandido y vamos a hacer que se pudra en la cárcel por todo lo que ha hecho”, le dijo el mandatario de Colombia a la mamá del uniformado asesinado.

La videollamada del presidente Abelardo De La Espriella a la mamá del uniformado asesinado. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @ABDELAESPRIELLA

Después, ella le respondió a De La Espriella a través de la pantalla: “Le agradezco porque sé que ese es un logro muy bueno, no solamente por mí, sino para muchas mamitas; firme por la patria, sí, señor. Gracias”.

El presidente recordó, a través de un mensaje en X, que alias Primo Gay también está señalado de “provocar el desplazamiento de más de 2.500 personas en Briceño, extorsionar a Hidroituango y ejecutar atentados terroristas contra torres de energía en Medellín y Bello”.