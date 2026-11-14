Gobernador de Antioquia revela en SEMANA detalles de la captura de alias ‘Primo Gay’: “yo le pido a EE. UU. su extradición”

El Gobierno de Abelardo De La Espriella entregó este sábado, 14 de noviembre, un importante resultado en materia de capturas de criminales de alta peligrosidad en el país. Esto luego de que el mandatario anunciara la captura en Antioquia de alias ‘Primo Gay’, identificado como Néider Yesid Uñates López, cabecilla principal de la subestructura 5 de las disidencias de las FARC, facción Calarcá, con antecedentes de vínculos criminales con el Clan del Golfo.

SEMANA habló con el gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, quien entregó detalles sobre la operación que dio con la captura del importante cabecilla.

Andrés Julián Rendón le contó a SEMANA que la captura de alias ‘Primo Gay’ fue posible gracias a una operación de inteligencia en la que participaron distintas unidades de la Fuerza Pública. Foto: API.

SEMANA: ¿Quién es alias ‘Primo Gay’ y cómo dieron con su captura?

Andrés Julián Rendón: Ahora que dejaron de ser intocables pues tenemos este resultado tan importante. Nosotros apoyamos muchísimo las labores logísticas de inteligencia y de manutención de las distintas unidades que llevaban muchísimo tiempo tratando de cazar a este criminal.

Un criminal muy escurridizo, un criminal que cambió de brazalete y de pelambre en distintas ocasiones. Arrancó su vida delincuencial perteneciendo al ELN, después se pasó al Frente 36 de las Farc, ahora reciente estaba delinquiendo para el Clan del Golfo, pero siempre extorsionando, asesinando, confinando poblaciones, desplazando gente inocente y además fue determinante en hechos de mucho dolor en el departamento. Por ejemplo, el derribamiento del helicóptero de propiedad del Gobierno americano en agosto del año pasado donde murieron 13 policías. Yo le estoy pidiendo respetuosamente al gobierno de Estados Unidos que lo pida en extradición.

También asesinó a Mateo Pérez Rueda, un periodista joven de Yarumal que estaba haciendo labores investigativas sobre esta violencia que bandidos como este nos infligieron en el norte de Antioquia. Los secuaces suyos y el Frente 36 lo torturaron y lo asesinaron vilmente.

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SEMANA: ¿Cómo lograron dar con su paradero, constatar en qué lugar se encontraba, de quién estaba acompañado? ¿Tuvieron la infiltración de hombres?

A.J.R: Eso fue una operación de inteligencia milimétrica, primero la que resulta fruto de la determinación de un gobierno de combatirlo, antes no existía esa determinación, ustedes saben que yo siempre fui muy vocal en denunciar esa forma de contemporizar con el crimen, en especial con las estructuras de alias ‘Calarcá’ que tuvo el Gobierno Petro y, según nosotros, siempre recibimos en innumerables ocasiones solicitudes de la Fuerza Pública para apoyar logísticamente estas operaciones en profundidad, no solamente de los operativos de la inteligencia y yo me alegro que hoy estén entregando este resultado tan importante.

El gobernador de Antioquia dijo que alias ‘Primo Gay’ era un criminal escurridizo, señalado de cometer extorsiones, asesinatos, desplazamientos y confinamientos de comunidades. Foto: Tomada de la cuenta en X: @AndresJRendonC

SEMANA: ¿Qué representa esta captura para Antioquia y cuál era el nivel de influencia y peligrosidad para el departamento?

A.J.R: Alias ‘Primo Gay’, a pesar de no ser el cabecilla en su momento del Frente 36, era casi que un tiktoker también de las FARC y de las estructuras criminales que delinquen en Antioquia de alias Calarcá. Por ejemplo él había opacado prácticamente al cabecilla alias Chejo’ del Frente 36 y era como una especie de vocero que siempre salía a vanagloriarse por los crímenes que cometía: los desplazamientos, los confinamientos.

Fue un criminal que cambió distintas veces de pelambre. Arrancó hace más de 10 años delinquiendo para el ELN, después se pasó al Frente 36 y últimamente estaba delinquiendo para el clan del Golfo, lo cual es indicativo de lo espurio que es emprender procesos de negociaciones con estos criminales.

Ellos no tienen en su haber ningún proyecto ni insurgente ni contrainsurgente, solo tienen en su haber el cometer la captura de rentas criminales derivadas del narcotráfico, de la minería ilegal, de la extorsión y para eso hacen y cometen toda suerte de crímenes y delitos como los que ya hemos enunciado y como los que sufrimos.

Es un logro muy importante y es uno de los objetivos de alto valor dentro de los 19 que nosotros le presentamos al señor presidente Abelardo desde el Empalme Territorial.

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SEMANA: ¿Quiénes son los 19 que ustedes presentaron al presidente?

A.J.R: Son distintos hombres que delinquen en Antioquia en diferentes estructuras. Clan del Golfo, ELN, FARC, Frente 36, Frente 4to, Frente 18 e incluso del MESA, un grupo que infortunadamente todavía parece categorizado como un pequeño grupo delincuencial, pero que es una estructura que aporta al movimiento de largo alcance y que debería poder recibir, una vez se recategorice como un grupo armado organizado, todo el poder de fuego, no sólo de la policía sino de las Fuerzas Militares.

Andrés Julián Rendón le aseguró a SEMANA que alias ‘Primo Gay’ habría tenido un papel determinante en el derribamiento de un helicóptero en agosto de 2025, hecho en el que murieron 13 policías. Foto: Tomada de redes sociales.

SEMANA: ¿Qué delitos se le pueden imputar a alias ‘Primo Gay’

A.J.R: Toda suerte de delitos, terrorismo, desplazamiento, confinamiento, el derribamiento del helicóptero de propiedad del Gobierno americano. Muy importante, vamos a insistir mucho en que este bandido pueda ser ojalá extraditado, pedido en extradición por parte del Gobierno americano. Por supuesto, uno que nos dolió mucho porque fue muy visible por la forma tan cruel en que lo torturaron y lo asesinaron, como fue la pérdida de Mateo Pérez Rueda, un joven periodista del municipio de Yarumal.

SEMANA: ¿Tiene información sobre los beneficios que recibió este criminal durante el Gobierno Petro y si era gestor de paz?

A.J.R: No tuvimos conocimiento de que fuera gestor de paz, pero pertenecía abiertamente a la estructura criminal de alias ‘Calarcá’, quien fue capturado en un operativo del Ejército en mediaciones de Barbosa Norte, del Valle de Aburrá, y que Petro ordenó liberar junto a todos sus secuaces.

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Ese día, en julio del 2024, se pudo haber desmantelado prácticamente toda la estructura de bloques y frentes que tenía este criminal. La contemporización que Petro ejerció durante todo su mandato con alias ‘Calacá’ y sus criminales en su mando fue vergonzosa. Es como si Calarcá le tuviera pisada la cola a Petro, como si supiera muchas cosas de él y eso fue bastante evidente.

En conversación con SEMANA, Rendón cuestionó la política de Paz Total del Gobierno Petro y sostuvo que las negociaciones con estructuras como la de alias ‘Calarcá’ facilitaron su fortalecimiento. Foto: A.P.I.

Realmente el Gobierno anterior nunca quiso combatir a ninguna estructura criminal que perteneciera a alias Calarcá y se acabó el Gobierno y este bandido se pasó a delinquir con el Clan del Golfo. Una vida criminal donde además pasó de una estructura a otra sin que mediara ninguna consideración ideológica alguna.