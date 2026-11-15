Abelardo De La Espriella encaró a Primo Gay y le anticipó que irá al ‘buque cárcel’: “Está asustado, ni siquiera da la cara”

El presidente Abelardo De La Espriella aterrizó en Montería para encarar a Primo Gay, el jefe de las disidencias de las Farc capturado en Antioquia. Entre tantas cosas, le recordó el prontuario criminal que deberá enfrentar ante la justicia y le advirtió que será uno de los habitantes del ‘buque cárcel’ que construirá su administración.

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El jefe de Estado no se guardó nada: “Esta porquería es Primo Gay”, fue la primera frase que lanzó De La Espriella cuando la cúpula de las Fuerzas Militares le presentó al delincuente que, por más diez años, aterrorizó a los habitantes del departamento con masacres, homicidios, secuestros y cobro de extorsiones.

El presidente Abelardo De La Espriella encaró a Primo Gay, jefe de las disidencias de las Farc capturado en Antioquia, y anticipó que será uno de los reclusos del 'buque cárcel'. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/pmf51d7DaS — Revista Semana (@RevistaSemana) November 15, 2026

Después, el primer mandatario desempolvó sus aparentes delitos: “Trece policías asesinados que estaban erradicando en un helicóptero, este fue el bandido que los mató. (También) seis soldados. Miserable, asesino, despreciable. Miren como está asustado, ni siquiera da la cara”.

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En medio de esa conversación, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, le reiteró al presidente que Primo Gay también sería el responsable del crimen del periodista Mateo Pérez. Y un general del Ejército le reveló que él cobró extorsiones por 5.000 millones de pesos para no afectar la operación de Hidroituango.

El Ejército Nacional capturó en Briceño, Antioquia, a alias Primo Gay. Foto: Ejército

De La Espriella continuó diciendo: “Él sabe lo que se le viene. Una historia criminal de más de diez años, empezó como a los 14 años (en) el ELN, Farc y Clan del Golfo. Este tipo creía que iba a quedar impune después de matar a nuestros policías, soldados, a la población civil. Asesino de asesinos”.

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El primer mandatario le comentó a Primo Gay que le cayó todo el peso del Estado y le anticipó el sitio de reclusión donde deberá pagar la posible condena que se le asigne: “Bienvenido a la patria milagro. Este es candidato para el barco. Lo vamos a meter en altamar, a donde no llegue la señal de la Santa Cruz”.

Alias Primo Gay tras ser capturado. Foto: Suministradas a SEMANA

Finalmente, el presidente contó que el cabecilla de las disidencias de las Farc fue interceptado en medio de un combate, y que las Fuerzas Militares le respetaron la vida: “Le respetamos la vida, como él no se la respetó a nuestros policías y soldados, porque nosotros no somos como esta basura”.

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De La Espriella también contactó a las víctimas de Primo Gay. A una madre le relató a través de una videollamada: “La muerte de su hijo no va a quedar impune, ya capturamos a ese bandido y vamos a hacer que se pudra en la cárcel por todo lo que ha hecho”.