Así habrían intentado cambiar los resultados de las elecciones en Colombia, según informe reservado

Un informe reservado que recibió la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Abelardo De La Espriella describió las primeras pistas del aparente plan que se habría impulsado en la administración de Gustavo Petro para cambiar los resultados de la segunda vuelta presidencial, el 21 de junio de 2026.

El documento fue construido con los datos que aportó una fuente, calificada en el mismo archivo como “confiable”. Esa persona entregó los nombres y la minuta de cómo, presuntamente, se trató de acceder al sistema de la Registraduría para cambiar los números a favor de Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico.

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En la primera página se acusó directamente a Carlos Oyola Tovar, un exfuncionario de la DNI capturado el 7 de noviembre pasado por un supuesto fraude en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia: “Los elementos señalan que el plan consiste en la operación de un ingeniero de sistemas que trabajaba en la DNI”.

Oyola Tovar ingresó a la agencia de inteligencia del Estado para prestar sus labores en el área de contrainteligencia. Por orden de Jorge Lemus, exdirector de la entidad, fue trasladado al área de tecnología, para que desarrollara un sistema digital que alojara la información sensible de la entidad; no cumplió con esa misión.

Carlos Oyola, exfuncionario de la DNI. Foto: Suministrado a SEMANA API

Con base en el informe, este hombre habría creado un usuario en el sistema de la Registraduría en 2022, y se agregó: “Su perfil lo ha ido escalando en permisos para acceder al sistema de información con posibilidades de extracción y manejo de datos. (…). Le permite acceder al software de preconteo para realizar modificaciones”.

El objetivo, según el documento, era llevar a Iván Cepeda a la Presidencia con la ayuda de residentes de otros países: “Cuenta con influencia extranjera del G2 cubano. Se conoce que participan dos agentes cubanos conocidos como Raúl y Ramón, estructuras venezolanas y apoyo técnico ruso”.

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Al parecer, se plantearon tres escenarios:

“Modificarán las cifras del preconteo antes de la emisión de cada boletín de consolidación de la Registraduría, inflando las cifras de votación en favor de Iván Cepeda”.

“Modificarán las cifras del preconteo inflando a Abelardo De La Espriella en zonas donde se conoce que ya ganó, para posteriormente declarar un fraude electoral”.

“Buscarán la opción de realizar las dos opciones. Inflar a Cepeda en las mesas donde ya conocen que ganó totalmente o con mayorías de votación; e inflarán a Abelardo un poco más para demostrar que hubo un fraude considerable y que ganaron por amplia mayoría”.

Elecciones. Imagen de referencia. Foto: Liliana Rincón

No solo eso. Supuestamente, se trató de modificar el sistema cromático del mapa de riesgo electoral que elabora la Policía con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia, simplificando las 36 variables del mecanismo y asociándolas a solo 3.

“Esta información la manipularán para declarar un fraude electoral, que en cualquier lugar buscará privilegiar a Iván Cepeda y acusar a Abelardo De La Espriella”, se registró en el documento que recibió la DNI en el proceso de empalme, según contaron fuentes a SEMANA.

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Eso se pretendería materializar, al parecer, en 17 departamentos y 36 municipios: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Finalmente, se reseñó: “Ellos, los ingenieros, en cabeza de Carlos Andrés Oyola Tovar y su hermano, modificarán las cifras y automáticamente la cifra de aumento se distribuirá en cada zona donde solo se reporte el triunfo de Cepeda, o en donde el candidato de izquierda vaya ganando por un percentil alto”.

Esta versión es investigada por las autoridades judiciales.