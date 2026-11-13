A la cárcel Carlos Andrés Oyola, el hacker de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)

Un juez de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a Carlos Andrés Oyola, señalado por la Fiscalía General de haber alterado notas en la Unidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), caso que en julio pasado fue revelado en exclusiva por SEMANA.

Así funcionaba el cartel de títulos falsos de la UNAD, que fue denunciado por la institución

La Fiscalía General le imputó los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado, obtención de documento público falso y fraude procesal.

En las audiencias reservadas, el llamado ‘hacker’ de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), no aceptó los cargos.